Православные христиане 25 июня чтят память Петра Афонского, который при помощи божьей силы выбрался из заточения в крепости.

В народе этот праздник называют Петров день или Петр Солнцеворот. Петр Афонский появился на свет VII веке в Греции и на протяжении длительного времени служил в императорских войсках. Когда в 667 году его захватили в плен и поместили в крепость, он смог выбраться с божьей помощью.

Жизнь Петра Афонского была связана с чудесами и исцелениями. Наши предки в День Петра Солнцеворота залезали на высокий холм и обращались к солнцу с просьбами о хорошей погоде.

В наше время этот праздник также связан с множеством примет и запретов.

Что можно делать 25 июня

Сегодня можно сходить на рыбалку и приготовить рыбный суп. В старину предки верили, что последняя съеденная ложка ухи непременно исполнит все желания.

При этом в этот день не рекомендуется есть другие супы — иначе ваше желание не сбудется, удача отвернётся и придётся ещё перед кем-то оправдываться за свои поступки.

На Петра Солнцеворота принято сеять поздние огурцы и пересаживать рассаду капусты на грядки. Начиная с этого дня, на Руси начинали полоть злаки и сеять гречиху.

Что нельзя делать 25 июня

Сегодня нельзя надевать вещи тёмного цвета. В день Петра Солнцеворота обязательно нужно носить яркую одежду. Считается, что Солнце может обидеться и послать на Землю проливные дожди.

Нельзя ложиться спать раньше полуночи, иначе ваши планы и мечты не сбудутся.

Нельзя делать крупные покупки — вещь не принесёт счастья.

Нельзя в этот день покупать животных — они могут не прижиться у новых владельцев и заболеть.

Беременным женщинам нельзя сегодня позволять посторонним людям гладить свой живот, иначе ребёнок вырастет слишком доверчивым.

Нельзя косить траву, иначе в дом попадёт нечистая сила.