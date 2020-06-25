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Что нельзя делать 25 июня 

Luga1news.ru и ещё 3 58 минут назад
Что нельзя делать 25 июня
Фото: Depositphotos
Православные христиане 25 июня чтят память Петра Афонского, который при помощи божьей силы выбрался из заточения в крепости.
В народе этот праздник называют Петров день или Петр Солнцеворот. Петр Афонский появился на свет VII веке в Греции и на протяжении длительного времени служил в императорских войсках. Когда в 667 году его захватили в плен и поместили в крепость, он смог выбраться с божьей помощью.
Жизнь Петра Афонского была связана с чудесами и исцелениями. Наши предки в День Петра Солнцеворота залезали на высокий холм и обращались к солнцу с просьбами о хорошей погоде.
В наше время этот праздник также связан с множеством примет и запретов.

Что можно делать 25 июня

Сегодня можно сходить на рыбалку и приготовить рыбный суп. В старину предки верили, что последняя съеденная ложка ухи непременно исполнит все желания.
При этом в этот день не рекомендуется есть другие супы — иначе ваше желание не сбудется, удача отвернётся и придётся ещё перед кем-то оправдываться за свои поступки.
На Петра Солнцеворота принято сеять поздние огурцы и пересаживать рассаду капусты на грядки. Начиная с этого дня, на Руси начинали полоть злаки и сеять гречиху.

Что нельзя делать 25 июня

Сегодня нельзя надевать вещи тёмного цвета. В день Петра Солнцеворота обязательно нужно носить яркую одежду. Считается, что Солнце может обидеться и послать на Землю проливные дожди.
Нельзя ложиться спать раньше полуночи, иначе ваши планы и мечты не сбудутся.
Нельзя делать крупные покупки — вещь не принесёт счастья.
Нельзя в этот день покупать животных — они могут не прижиться у новых владельцев и заболеть.
Беременным женщинам нельзя сегодня позволять посторонним людям гладить свой живот, иначе ребёнок вырастет слишком доверчивым.
Нельзя косить траву, иначе в дом попадёт нечистая сила.
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