Увидеть кадиллак и умереть: как США совращали СССР 

Цветной телевизор, газонокосилка, туфли-лодочки на шпильке, вкуснота под названием "пепси-кола" — все это советские люди видели впервые. Особенно широко открывали рты у кадиллака с открытым верхом. 25 июня 1959 года в Москву привезли американскую выставку.

Она называлась "Промышленная продукция США". Развернулась в парке "Сокольники". Билеты на нее распространяли только по партийно-комсомольской линии и среди передовиков производства. Они и стали первыми "жертвами американского образа жизни".

© РИА Новости / Владимир Акимов /// Пепси-кола — готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината

Ничего особенного!..

Советский лидер Никита Хрущев потом говорил: ничего особенного на американской выставке не было, она носила "агитационный характер" и "успеха не имела". Но по официальным данным за шесть недель ее посетили 2 миллиона человек, а по неофициальным — гораздо больше. Москвичи пролезали под забором, милиция отчаялась ловить безбилетников.

Работавшие на выставке американцы поощряли каждого: бесплатно угощали пепси-колой и дарили яркие пластиковые пакеты. Советский человек чувствовал себя, как на другой планете. Там были катера и яхты для семейного отдыха, сногсшибательная бытовая техника — посудомоечные машины, электросушки для белья. Женщины не вылезали из одноэтажного дома, который был обставлен и напичкан всем, чего хотелось до слез.

Мужчины плакали возле автомобилей: пределом их мечтаний был ГАЗ-21 "Волга". И вдруг они увидели шевроле, понтиак, бьюик и олдсмобиль. Чтобы посидеть в кадиллаке, стояли в очереди. На выставке можно было подкрепиться какими-то чудными "бургерами", "снеками" и сосисками в булках!..

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Смели подчистую

Валерий Гарбузов: Показать изобилие в обществе тотального дефицита было рискованным шагом. Но и не показывать уже было нельзя. После смерти Сталина в СССР началась политическая оттепель, страна стала открываться миру. Говорит директор Института США и Канады РАН

"СССР приоткрывался, и любая информация о Западе, ранее закрытая, тоже приоткрывалась. В начале оттепели СССР и США шли навстречу друг другу. Выставка сыграла положительную роль. Сталинские люди мало знали об Америке. Ну кроме того, что там капиталисты угнетают рабочих и хуже всех приходится черным. Оказалось, что советского человека интересует другое: в каких домах живут американцы, какую зарплату получают, где учатся их дети, что они носят и куда ходят в воскресенье".

После закрытия выставки ни один предмет не вернулся в США. Всю технику раскупила советская партийная элита. Американцев это устраивало: значит, будут налажены торговые отношения.

Президент Дуайт Эйзенхауэр уже наметил визит в Москву. Казалось, холодной войне конец, будем "дружить семьями". Но не прошло года, как над Уралом сбили самолет-шпион американского летчика Пауэрса. И все покатилось по другому сценарию.