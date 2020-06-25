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Увидеть кадиллак и умереть: как США совращали СССР 

РИА Новости 3 часа назад
Увидеть кадиллак и умереть: как США совращали СССР
Фото: © РИА Новости / Анатолий Гаранин
Цветной телевизор, газонокосилка, туфли-лодочки на шпильке, вкуснота под названием "пепси-кола" — все это советские люди видели впервые. Особенно широко открывали рты у кадиллака с открытым верхом. 25 июня 1959 года в Москву привезли американскую выставку.
Она называлась "Промышленная продукция США". Развернулась в парке "Сокольники". Билеты на нее распространяли только по партийно-комсомольской линии и среди передовиков производства. Они и стали первыми "жертвами американского образа жизни".
© РИА Новости / Владимир Акимов /// Пепси-кола — готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината

Ничего особенного!..

Советский лидер Никита Хрущев потом говорил: ничего особенного на американской выставке не было, она носила "агитационный характер" и "успеха не имела". Но по официальным данным за шесть недель ее посетили 2 миллиона человек, а по неофициальным — гораздо больше. Москвичи пролезали под забором, милиция отчаялась ловить безбилетников.
Работавшие на выставке американцы поощряли каждого: бесплатно угощали пепси-колой и дарили яркие пластиковые пакеты. Советский человек чувствовал себя, как на другой планете. Там были катера и яхты для семейного отдыха, сногсшибательная бытовая техника — посудомоечные машины, электросушки для белья. Женщины не вылезали из одноэтажного дома, который был обставлен и напичкан всем, чего хотелось до слез.
Мужчины плакали возле автомобилей: пределом их мечтаний был ГАЗ-21 "Волга". И вдруг они увидели шевроле, понтиак, бьюик и олдсмобиль. Чтобы посидеть в кадиллаке, стояли в очереди. На выставке можно было подкрепиться какими-то чудными "бургерами", "снеками" и сосисками в булках!..
© Depositphotos / VadimVasenin

Смели подчистую

Показать изобилие в обществе тотального дефицита было рискованным шагом. Но и не показывать уже было нельзя. После смерти Сталина в СССР началась политическая оттепель, страна стала открываться миру. Говорит директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов:
"СССР приоткрывался, и любая информация о Западе, ранее закрытая, тоже приоткрывалась. В начале оттепели СССР и США шли навстречу друг другу. Выставка сыграла положительную роль. Сталинские люди мало знали об Америке. Ну кроме того, что там капиталисты угнетают рабочих и хуже всех приходится черным. Оказалось, что советского человека интересует другое: в каких домах живут американцы, какую зарплату получают, где учатся их дети, что они носят и куда ходят в воскресенье".
После закрытия выставки ни один предмет не вернулся в США. Всю технику раскупила советская партийная элита. Американцев это устраивало: значит, будут налажены торговые отношения.
Президент Дуайт Эйзенхауэр уже наметил визит в Москву. Казалось, холодной войне конец, будем "дружить семьями". Но не прошло года, как над Уралом сбили самолет-шпион американского летчика Пауэрса. И все покатилось по другому сценарию.
© РИА Новости / Михаил Озерский /// Катапультируемое кресло сбитого самолета U2, пилотируемого американским летчиком Френсисом Генри Пауэрсом, выставленное в ЦПКИО имени Горького
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Истории , Статьи , Валерий Гарбузов , Владимир Акимов , Дуайт Эйзенхауэр , ИСКРАН , РИА Новости
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