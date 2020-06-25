Скрытая война СССР и США: как схлестнулись две Кореи

25 июня 1950 года началась война Северной и Южной Кореи. Если причины вооруженного конфликта в целом понятны, то ход событий, особенно на первом этапе, малоизвестен и крайне противоречив. Трактовки в источниках разных сторон зачастую прямо противоположны. Участники традиционно перекладывали друг на друга ответственность за развязывание боевых действий. Конфликт, который часто рассматривается как опосредованная война между США, с одной стороны, и СССР с Китаем, с другой, продлился более трех лет и привел к значительным жертвам и разрушениям, вернув КНДР и Южную Корею на исходные позиции.

Как складывалась военная ситуация на Корейском полуострове

За месяц до окончания Второй мировой войны ввиду неизбежной капитуляции Японии США и СССР договорились о разделе Корейского полуострова на сферы влияния по 38-й параллели. Изначально это решение рассматривалось как временное, однако разногласия между участниками антигитлеровской коалиции не позволяли найти компромиссный вариант объединения.

На самом же Корейском полуострове, как в северной, так и в южной его частях милитаристские настроения и стремление к объединению страны росли с каждым годом.

И Пхеньян, и Сеул морально готовились к войне: в конституциях обеих стран была закреплена идея о том, что целью обоих правительств является распространение своей власти на территорию всего полуострова.

По мнению российского корееведа Сергея Курбанова, в данном случае нельзя списывать ответственность за начало вооруженного конфликта на какую-либо одну из сторон. При этом Корейская война, на взгляд историка, была неизбежной. Ее основной причиной явилось разделение Корейского полуострова на два враждебных государства, не признававших легитимность друг друга и поддерживаемых двумя противоборствующими блоками — советским и американским.

Российско-норвежский кореевед Владимир Тихонов в своей «Истории Кореи», написанной в соавторстве с Каном Мангилем, во внешних факторах выделяет следующие причины войны: японское колониальное правление и раздельная оккупация Корейского полуострова войсками США и СССР. Японская агрессия, начавшись с колонизации Кореи, постепенно переросла в войну с Китаем, США и СССР, и, в конце концов, привела к раздельной оккупации Кореи. В свою очередь, раздельная оккупация привела к возникновению отдельных правительств на юге и севере Кореи, что способствовало нарастанию взаимной конфронтации. Другой косвенной причиной явилась победа коммунистической революции в Китае.

Согласно Тихонову, внутреннюю причину войны следует искать в идеологической конфронтации внутри корейской нации. Историк обращает внимание, что раскол между левыми и правыми в национально-освободительном движении начался еще в колониальный период.

В соседнем Китае к середине 1949 года перевес в военном противостоянии между Народно-освободительной армией (НОА) китайских коммунистов и гоминьдановской армией во главе с Чан Кайши окончательно сложился в пользу первых. К этому времени войска НОА заняли большую часть страны. В июне того же года Чан Кайши со своими войсками бежал на Тайвань. 1 октября в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика (КНР), поддерживавшая дружеские отношения с Советским Союзом.

К маю 1950 года окончательно оформился военный союз СССР, КНР и КНДР, руководство которой, вероятно, имело планы объединения Корейского полуострова военным путем.

Согласно гипотезе северокорейского автора Вон Чхун Гука, выдвинутой в книге «Реалии раскола Кореи», война началась не 25 июня 1950 года, а «значительно раньше этого дня». В своем труде автор указывает, что «еще с 1947 и 1948 годов США продолжали непрерывно вторгаться в Северную Корею». Он приводит статистику вооруженных провокаций американских войск на 38-й параллели и количество случаев вторжения. По данным Вон Чхун Гука, в 1949 году было зафиксировано 2617 провокаций и 1060 вторжений, в которых участвовали в общей сложности 67398 человек.

В течение же шести месяцев 1950 года, то есть, до официальной даты начала конфликта, было зарегистрировано 1147 случаев вооруженных провокаций. По мнению исследователя, американцы «пытались вызвать расстройство в настроениях населения Севера и Юга и сеять среди них семена недоверия и враждебности, а, идя дальше, разведать вооруженные силы Севера и их расположение, наращивать боеспособность своих войск, обеспечить себе исходные позиции для наступления».

«В середине 1949 года из Южной Кореи были окончательно выведены американские войска, — замечает Курбанов. — На короткое время КНДР и Республика Корея стали относительно независимыми от прямого воздействия внешних сил и получили возможность самостоятельно решать насущный вопрос объединения страны. Вместе с тем к концу 1949 — началу 1950 года ситуация во внешнем мире, окружавшем Корею, также значительно изменилась, нарушив относительный баланс сил Севера и Юга».

Как Сеул переходил из рук в руки

Южнокорейский историк Ли Ги Бэк в своей книге «История Кореи: новая трактовка» резюмировал, что КНДР имела более сильную и хорошо обученную армию, поскольку планомерно увеличивала свои вооруженные силы после провозглашения независимости. Если верить автору, на момент первых выстрелов на 38-й параллели у Севера было 10 пехотных, одна танковая и одна авиационная дивизии, в то время как Южная Корея, несмотря на воинственные заявления президента Ли Сын Мана, обладала всего восемью дивизиями. Уровень оснащения южнокорейской армии был крайне низок: пехота вообще не имела танков, а в распоряжении авиации находились лишь 20 учебных самолетов и ни одного истребителя.

Война началась в 4 утра 25 июня 1950 года. Советская и северокорейская историография традиционно утверждали, что нападение совершили южнокорейцы. Напротив, с точки зрения Южной Кореи, Запада и современной России горячую фазу конфликта развязала КНДР.

Как бы то ни было, в первые часы войны южнокорейские части не смогли продвинуться дальше 1-2 км севернее 38-й параллели. Корейская народная армия (КНА) пошла в наступление и в течение нескольких дней отбросила противника на десятки километров.

На следующий день, 26 июня 1950 года, руководитель КНДР Ким Ир Сен обратился к народу по радио, обозначив характер войны как «навязанный предательской кликой Ли Сын Мана».

Целями кампании он назвал «объединение, свободу, независимость и демократизацию». Продвижение северокорейцев получилось столь стремительным, что уже 28 июня они заняли Сеул. Военное руководство КНДР планировало продвигаться на юг примерно на 10 км ежедневно и завершить операцию за 50 дней.

В ситуацию, однако, поспешили вмешаться американцы. Вашингтону пришлось действовать быстро. В день начала боевых действий США созвали Совет безопасности ООН , чтобы получить мандат на проведение миротворческой операции. Американская резолюция была принята девятью голосами «за». СССР не наложил на нее вето, поскольку советский представитель в Совбезе ООН Яков Малик бойкотировал голосование. В итоге было принято решение об отправке на полуостров контингента «голубых касок», от 50 до 88% которых составляли американские войска. Силы ООН в Корее также состояли из войск Великобритании, Канады, Австралии, Филиппин и еще 11 стран. Это была первая в истории большая война с применением вертолетов. Их массово использовали американцы.

20 июля, после схватки с наспех переброшенной 24-ой дивизией армии США, КНА вошла в Тэджон. В августе-сентябре 1950 года северокорейцы овладели практически всей территорией Южной Кореи. Окончательного разгрома противника не случилось из-за перехода американских сил в контратаку. Войска ООН внесли коренной перелом в ход событий. Так, 28 сентября они взяли Сеул после высадки с моря, 30-го — пересекли 38-ю параллель, 19 октября захватили Пхеньян и выдвинулись на север к корейско-китайской границе.

«Кульминационным моментом второго этапа войны стало решение сил ООН перейти 38-ю параллель и наступать дальше на север, — констатирует Тихонов. — Как только Сеул был возвращен, Ли Сын Ман стал призывать к наступлению на Северную Корею. В Вашингтоне в связи с промежуточными выборами в Конгресс администрация Демократической партии тоже нуждалась в военной победе в Корее. ООН, где США играли ведущую роль, дала согласие на продвижение своих войск на север от 38-й параллели и создала Комиссию ООН по объединению Кореи. Это решение ООН было принято не на Совете безопасности, где вновь появился представитель СССР, а на заседании Генеральной Ассамблеи. Некоторые представители американских политических кругов предупреждали, что Китай может вмешаться, если силы ООН пересекут 38-ю параллель. Однако командующий силами ООН в Корее генерал Дуглас Макартур пренебрег этими предупреждениями и направил свои войска на север».

Вступление в конфликт китайских войск историки называют третьим этапом войны. КНР не хотела открыто заявлять о прямом вмешательстве, поэтому ее военные были объявлены «народными добровольцами». СССР тайно отправил в Корею свои военно-воздушные силы, хотя в целом советское участие в конфликте было не столь значительным.

Под натиском мощной китайской группировки войска ООН были вынуждены отступить.

4 декабря они оставили Пхеньян, 24-го — Хыннам, 4 января 1951 года — Сеул. Впрочем, к марту противникам КНДР удалось перегруппироваться, вновь занять столицу Южной Кореи и перейти 38-ю параллель. К середине апреля общая численность войск ООН составляла 230 тыс. человек. 8-я армия США, являвшаяся основой войск ООН в Корее, имела около 1000 танков и 1600 самолетов. 23 июня 1951-го СССР внес в ООН предложение о прекращении огня. Начались предварительные консультации об условиях мирных переговоров. После увольнения генерала Макартура с поста главнокомандующего силами ООН политика США в Корее изменилась. В июне 1951-го фронт в основном закрепился на 38-й параллели.

Поиски путей перемирия

Правительство Ли Сынмана, выступавшее против американского предложения о прекращении огня, выдвинуло ряд условий. Они включали вывод войск Китая, разоружение Северной Кореи и проведение всеобщих выборов под эгидой ООН. Эти условия были невыполнимы, а потому переговоры о перемирии, инициатива которых принадлежала американцам, шли в условиях продолжающихся военных действий.

Одновременно с началом переговоров обе стороны приступили к строительству оборонительных инженерных сооружений. Поскольку большая часть линии фронта, центральная и восточная, проходила в гористой местности, войска КНА и китайских «народных добровольцев» начали сооружать тоннели, служившие лучшей защитой от воздушных налетов американской авиации.

С 20 июля 1953 года началась работа по определению места прохождения демаркационной линии. В 10 утра 27 июля в Пханмунчжоме было заключено соглашение о перемирии, состоявшее из преамбулы, пяти статей и приложения. Оно было подписано представителями трех основных воюющих сторон — КНДР, КНР и войск ООН и объявляло о прекращении огня с 22:00 того же дня. Южная Корея отказывалась от установления мира с КНДР, но, в конечном счете, была вынуждена согласиться под давлением США, которые обещали подписать новый договор о сотрудничестве в сферах обороны и экономики.

«Потери, понесенные корейским народом в ходе этой разрушительной войны, были неисчислимы, — подытоживает историк Ли Ги Бэк. — В этой братоубийственной междоусобице погибло 150 тыс., пропало без вести 200 тыс., ранено 250 тыс. человек. Число беженцев достигало нескольких миллионов. Но потери, понесенные коммунистическими силами, были в несколько раз больше. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный войной, исчислялся в $1,8 млрд — сумма, почти равная валовому национальному доходу Южной Кореи за 1949-1950 годы. В ходе войны было разрушено 43 промышленных объекта, 41% электростанций, 50% шахт, 1/3 жилых домов и огромное количество общественных зданий, дорог, мостов, пристаней. Вследствие этого сильно упали и производственные показатели».

Историк Вон Чхун Гук в своем труде доказывает, что «клика Ли Сын Мана, выступавшая за „самостоятельный поход на Север“ и необходимость развязывания новой войны, и после прекращения огня в Корее всячески пыталась сорвать перемирие, совершая военные провокации». Вместе с тем остатки КНА, не сумевшие вернуться на Север, вместе с членами Трудовой партии Южной Кореи создавали партизанские отряды в ожидании нового вторжения основных северокорейских сил на юг.

Эти отряды были активны еще в течение определенного времени, пока не погибли в стычках с южнокорейской армией.

«Корейская война закончилась победой как для КНДР, так и для Республики Корея, — считает историк Курбанов. — Обоим государствам, в течение некоторого периода почти полностью оккупированным вражескими войсками, удалось практически полностью отстоять свои территории. В южнокорейской историографии, правда, факт победы передается чуть более скромным выражением: «преодоление государственных трудностей». В любом случае и КНДР, и Южная Корея продолжили свое развитие в направлениях, определенных при основании каждого из государств. Подобный исход войны в условиях паритетного противостояния недавно сформировавшихся социалистического (во главе с СССР) и капиталистического (во главе с США) лагерей был объективно предопределен».

Де-юре КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны: мирный договор между ними не подписан до сих пор. Более того, соглашение о перемирии также фактически не действует.

Корейская война показала большое значение вертолетов, активно применявшихся американцами. Это не осталось без внимания Иосифа Сталина. На одной из встреч с авиаконструкторами он заявил о том, что СССР сильно отстает от мировой авиации. В стране уже был вертолет Ми-1, разработанный ОКБ Михаила Миля, но его грузоподъемность составляла лишь 300 кг. Возникла необходимость создания новых мощных и грузоподъемных машин. После слов Сталина Миль выступил с предложением о создании нового вертолета. Он показал нарисованные схемы такой машины, которую позже назвали Ми-4. 3 июня 1952 года состоялся ее первый полет.