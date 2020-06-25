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Почему в православных храмах нельзя сидеть 

Кириллица 4 часа назад
Почему в православных храмах нельзя сидеть
Фото: Кириллица
Существует расхожее мнение, что в отличие от католической, православная церковь запрещает своим прихожанам сидеть во время богослужений, чем и обусловлено отсутствие скамей в православных храмах. Однако представление это неверное.
Какого-либо канонического запрета или правила, в котором утверждается необходимость молиться именно стоя, в православной церкви нет — всё это, скорее, относится к области предания, рекомендаций святых отцов и сложившейся традиции. Вплоть до VI века христиане Востока также имели возможность сидеть на богослужениях.
Более того, в Уставе существуют даже предписания, когда именно во время службы нужно сидеть (например, во время чтения Псалтири). В храмах Греции и многих русских монастырях обыкновенно есть специальные деревянные сидения вдоль стен — «стасидии», а в некоторых — скамьи, наподобие тех, что стоят в католических храмах. Хотя и католики, по большей части, мессу слушают стоя.
Традиция стоять на протяжении всей службы характерна исключительно для русского православия, которое всегда было более склонно к бытовой аскезе. Потому в нашей стране и к богослужению (обычно — весьма долгому) относились как к особому виду подвига. Хотя, даже в русских храмах для больных и немощных принято было ставить скамьи вдоль стен.
В годы советской власти, когда действующих храмов было немного, вопрос о том, возможно ли снабдить их скамьями и стасидиями отпал сам собой — немногочисленные церкви подчас не всегда могли вместить даже всех прихожан.
Многие считают, что стоя человек более собран, лучше концентрируется на молитве, выражая таким образом благоговейное отношение к Богу и происходящему на богослужении.
Однако в силу того, что канонически это требование не закреплено, священники призывают подходить к этому вопросу с рассуждением, приводя в качестве довода высказывание, приписываемое святителю Филарету Дроздову: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах».
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