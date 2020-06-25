Заимствованные слова, которые мы считаем русскими 

Русский язык неспроста называют "великим и могучим": по разнообразию, красноречию и богатству с ним едва ли сравнится хоть один язык в мире. Однако порой даже слова, пришедшие из других государств, мы ошибочно принимаем за исконно-русские. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Забияка

Слово, пришедшее к нам из польского языка, у себя на родине означает — «человек, который любит затевать драки, ссоры». Что любопытно, произошло оно от другого польского слова zabić, что переводится как "убивать".

Котлета

Разве можно усомниться в том, что котлета — это русское блюдо? А значит, и слово принадлежит нам. Вот только на самом деле côtelette — это французское слово с тем же самым значением. Впрочем, и котлету как продукт вряд ли придумали русские, ведь блюда из рубленого мяса для нашей кухни не характерны.

Богатырь

Ученые долгие годы ведут споры о том, какому же народу на самом деле принадлежит это слово. Согласно самой распространенной версии "богатырь" — слово тюркского происхождения. Неслучайно в языках данной группы, например, в монгольском, baγatur переводится как "мужественный воин".

Рисовать

Подобно "забияке" этот глагол пришел в русский язык из польского: rysowac — значит, "чертить". А вот в России слово "рисовать" начали использовать только в XVIII веке.

Огурец

Немногие знают об этом, но слово "огурец" употребляли еще древние греки. В переводе с древнегреческого ἄωρος — "неспелый". С некоторыми изменениями то же самое слово закрепилось в русском языке.