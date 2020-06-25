Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заимствованные слова, которые мы считаем русскими 

Мира Маркина 4 часа назад
Заимствованные слова, которые мы считаем русскими
Фото: Н. В. Неврев
Русский язык неспроста называют "великим и могучим": по разнообразию, красноречию и богатству с ним едва ли сравнится хоть один язык в мире. Однако порой даже слова, пришедшие из других государств, мы ошибочно принимаем за исконно-русские. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Забияка

Слово, пришедшее к нам из польского языка, у себя на родине означает — «человек, который любит затевать драки, ссоры». Что любопытно, произошло оно от другого польского слова zabić, что переводится как "убивать".

Котлета

Разве можно усомниться в том, что котлета — это русское блюдо? А значит, и слово принадлежит нам. Вот только на самом деле côtelette — это французское слово с тем же самым значением. Впрочем, и котлету как продукт вряд ли придумали русские, ведь блюда из рубленого мяса для нашей кухни не характерны.

Богатырь

Ученые долгие годы ведут споры о том, какому же народу на самом деле принадлежит это слово. Согласно самой распространенной версии "богатырь" — слово тюркского происхождения. Неслучайно в языках данной группы, например, в монгольском, baγatur переводится как "мужественный воин".

Рисовать

Подобно "забияке" этот глагол пришел в русский язык из польского: rysowac — значит, "чертить". А вот в России слово "рисовать" начали использовать только в XVIII веке.

Огурец

Немногие знают об этом, но слово "огурец" употребляли еще древние греки. В переводе с древнегреческого ἄωρος — "неспелый". С некоторыми изменениями то же самое слово закрепилось в русском языке.
Видео дня. Мужчина устроил заплыв на улице в Подмосковье
Комментарии 5
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Зачем немцы 30 лет отдавали детей педофилам
Зачем немцы 30 лет отдавали детей педофилам
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
К чему приводят игры с яйцами
00:10
К чему приводят игры с яйцами
Люди
Пес на радостях станцевал чечетку
00:13
Пес на радостях станцевал чечетку
Безумный мир
Как кумиром солдат стал придуманный герой
02:47
Как кумиром солдат стал придуманный герой
Истории
Ворона и белка сцепились из-за орехов
01:12
Ворона и белка сцепились из-за орехов
Безумный мир
На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
00:40
На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Люди
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
11:34
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение