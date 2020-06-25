Как Гарри Поттер помог Роулинг побороть депрессию 

История о приключениях мальчика-волшебника и его друзьях переведена на десятки языков, заклинания, которыми пользовались Гарри Поттер , Рон Уизли и Гермиона Грейнджер, знают наизусть миллионы людей, а писательница, придумавшая этих героев, Джоан Роулинг , благодаря книгам о Хогвартсе и его обитателях давным-давно обеспечила себе безбедную старость.

Но немногие знают о том, что для самой Роулинг "Гарри Поттер" стал не просто способом заработать денег и прославиться на весь мир. Эта история помогла ей преодолеть один из самых тяжелых периодов в жизни. Подробнее — в материале "Рамблера".

Роулинг приступила к написанию "Гарри Поттера", будучи в абсолютно подавленном состоянии: сразу же после рождения дочери муж писательницы подал на развод. А за несколько лет до этого из жизни ушла мать Роулинг. Долгое время женщина боролась с тяжелым заболеванием, однако спасти ее не удалось. По словам автора, отчасти именно кончина близкого человека побудила ее к написанию романа:

«Я многое поняла про смерть только после того, как сама с ней столкнулась. Мне было очень важно, чтобы Гарри смерть победил».

Лишь после смерти матери Роулинг начала задумываться о том, что происходит с человеком, когда он теряет близких — тех, которые любили его безусловно и безвозмездно.

Но смерть матери и уход мужа — это отнюдь не все, с чем пришлось столкнуться Джоан в темные времена. Вдобавок ко всему прочему, у нее не было работы, и ей едва хватало денег на то, чтобы платить за квартиру и содержать себя и дочку. Однако, как многим позже призналась писательница в интервью, именно безденежье позволило ей заниматься тем, чем она всегда мечтала, — литературой:

«Если бы меня ждал успех в чем-то другом, возможно, я так и не набралась бы смелости достичь цели в том, что я по-настоящему люблю».

Однако в одночасье побороть депрессию Роулинг не удалось. В какой-то момент писательница даже оказалась в лечебнице с диагнозом "клиническая депрессия". По словам автора, именно в это время она придумала дементоров.

Долгое время "Гарри Поттера" не хотели печатать: издатели были уверены, что книга о мальчике-волшебнике, написанная женщиной, станет провалом. Но все случилось с точностью до наоборот, и в конце концов Роулинг удалось не только прославиться и разбогатеть, но и справиться с депрессией.