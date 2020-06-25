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Как Гарри Поттер помог Роулинг побороть депрессию 

Мира Маркина 4 часа назад
Как Гарри Поттер помог Роулинг побороть депрессию
Фото: globallookpress.com
История о приключениях мальчика-волшебника и его друзьях переведена на десятки языков, заклинания, которыми пользовались Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер, знают наизусть миллионы людей, а писательница, придумавшая этих героев, Джоан Роулинг, благодаря книгам о Хогвартсе и его обитателях давным-давно обеспечила себе безбедную старость.
Но немногие знают о том, что для самой Роулинг "Гарри Поттер" стал не просто способом заработать денег и прославиться на весь мир. Эта история помогла ей преодолеть один из самых тяжелых периодов в жизни. Подробнее — в материале "Рамблера".
Роулинг приступила к написанию "Гарри Поттера", будучи в абсолютно подавленном состоянии: сразу же после рождения дочери муж писательницы подал на развод. А за несколько лет до этого из жизни ушла мать Роулинг. Долгое время женщина боролась с тяжелым заболеванием, однако спасти ее не удалось. По словам автора, отчасти именно кончина близкого человека побудила ее к написанию романа:
«Я многое поняла про смерть только после того, как сама с ней столкнулась. Мне было очень важно, чтобы Гарри смерть победил».
Лишь после смерти матери Роулинг начала задумываться о том, что происходит с человеком, когда он теряет близких — тех, которые любили его безусловно и безвозмездно.
Но смерть матери и уход мужа — это отнюдь не все, с чем пришлось столкнуться Джоан в темные времена. Вдобавок ко всему прочему, у нее не было работы, и ей едва хватало денег на то, чтобы платить за квартиру и содержать себя и дочку. Однако, как многим позже призналась писательница в интервью, именно безденежье позволило ей заниматься тем, чем она всегда мечтала, — литературой:
«Если бы меня ждал успех в чем-то другом, возможно, я так и не набралась бы смелости достичь цели в том, что я по-настоящему люблю».
Однако в одночасье побороть депрессию Роулинг не удалось. В какой-то момент писательница даже оказалась в лечебнице с диагнозом "клиническая депрессия". По словам автора, именно в это время она придумала дементоров.
Долгое время "Гарри Поттера" не хотели печатать: издатели были уверены, что книга о мальчике-волшебнике, написанная женщиной, станет провалом. Но все случилось с точностью до наоборот, и в конце концов Роулинг удалось не только прославиться и разбогатеть, но и справиться с депрессией.
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Истории , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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