Из-за чего Россию невозможно завоевать 

Россия по праву считается одним из сильнейших государств на планете. Согласно докладам Стокгольмского института Войны и Мира, Вооруженные Силы Российской Федерации занимают второе место в списке самых боеспособных армий мира. Однако кроме мощных армии и флота, Россию делают непобедимой еще несколько факторов.

География

Географическая неуязвимость России была продемонстрирована не раз: долгое наступление на огромных пространствах на западе страны способно измотать даже самую многочисленную и подготовленную армию.

Прорыв по суше к стратегически важным районам и городам, таким как Москва или Урал, означает неминуемое растягивание тыловых коммуникаций, что делает их чрезвычайно уязвимыми для действий партизанских отрядов и диверсантов. На это стратегическое преимущество России в начале XX века обратил внимание Джон Маккиндер, преподаватель географии из Оксфордского университета.

По его мнению, достоинство расположения России заключается именно в обладании так называемым heartland, «серединной землей», под которой автор понимал Восточную Европу. Контроль над Восточной Европой надежно прикрывает важнейшие и самые населенные части страны от вражеского вторжения.

Уязвимыми остаются лишь приморские территории, на них-то и предлагал сосредоточиться Маккиндер. Для сдерживания России, по его мнению, периферийным странам, таким как государства Западной Европы, Великобритании и США необходимо установить контроль или по возможности отторгнуть прибрежные районы страны. Только это, по мнению Маккиндера, поможет обуздать «цитадель сухопутной мощи».

Даже сейчас, несмотря на то, что Россия в 1991 году утратила контроль над государствами Восточной Европы, часть из которых присоединилась к блоку НАТО , успешное продвижение противника и эффективный контроль над захваченными территориями не представляется возможным.

Северное побережье страны преимущественно лежит за Полярным Кругом, что делает попытку отторжения важных портов на Северном Морском пути непростой задачей. Стратегически наиболее уязвимые приморские районы: черноморское побережье, Дальний Восток и Санкт-Петербург. Северо-Западный федеральный округ расположен относительно близко к границам государств НАТО (Эстония, Латвия), а замерзающий Финский залив сковывает свободу действий Балтийского флота в зимнее время.

Дополнительным гарантом обороноспособности страны является ОДКБ, членами которого являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В случае развязывания военных действий, армии этих стран должны прийти на помощь друг другу. Положение Белоруссии, члена ОДКБ, с точки зрения обороны чрезвычайно важно, так как она является дополнительным щитом для европейской части России от угрозы с запада.

Людские ресурсы

Еще одной опорой обороноспособности страны является её народ. Россия — одно из немногих государств, которое использует для формирования своих вооруженных сил воинский призыв. Несмотря на короткий срок обязательной воинской службы, система призыва обеспечивает необходимую подготовку личного состава.

В результате страна обладает вторыми по численности в мире подготовленными воинскими резервами (около 2,5 миллионов), способными, в случае необходимости, пополнить регулярные формирования. В этом показателе страна уступает только КНДР, которая на данный момент может выставить на поле боя дополнительно еще 6,3 миллиона резервистов.

Промышленность

Известно, что российский военно-промышленный комплекс считается одним из самых производительных и современных в мире. Во многом высокие показатели российской оборонки обусловлены заделом, созданным в биполярную эпоху.

В стране с командной экономикой государство намеренно создавало конкурирующие конструкторские бюро, поручая им разработку одного вида техники, как это было с КБ МиГ и Сухого. В результате, отечественные предприятия способны вести разработку и испытания любых существующих и перспективных видов вооружения, которое обладает большими конкурентными преимуществами на внешнем рынке.

Государство активно поощряет развитие ВПК, за короткое время превратившийся в одну из ключевых сфер экономики. Серьезным шагом на пути повышения производительности и ускорения разработок стала консолидация в рамках Объединенной Авиастроительной Корпорации (2006) и Госкорпорации «Ростехнологии» (2007). Этот маневр позволил реорганизовать многие малоэффективные и убыточные предприятия, сделав их основой обороноспособности страны.

Россию невозможно завоевать по нескольким причинам: кроме мощных вооруженных сил, основой ее обороноспособности можно назвать географическое положение, людские ресурсы и развитый военно-промышленный комплекс.

Все эти факторы делают страну не только неуязвимой к иностранному вторжению, но и увеличивают ее значимость и вес на международной арене.