Почему Гитлер считал цыган «угрозой» 

Как известно, Адольф Гитлер вынашивал планы по уничтожению определенной части населения земного шара. Под «селекцию» попадали люди нетрадиционной ориентации, душевно и неизлечимо больные, наркоманы. Также признавались «расово неполноценными» представители некоторых национальностей, например, евреи и цыгане. А чем последние-то не угодили Третьему рейху?

Конкуренты «арийцев»

Согласно нацистской расовой теории, немцы принадлежали к так называемой арийской расе, которая ведет свое происхождение из Индии. Но дело в том, что цыгане как раз являются непосредственными выходцами из Индии, и даже их язык принадлежит к индоарийской группе. Получалось, что их скорее можно именовать арийцами, чем «расово чистых» немцев.

Нацистам пришлось изобрести еще одну теорию, согласно которой европейские цыгане являлись потомками арийцев и представителей «низших рас». Этим якобы и объяснялись их склонность к бродяжничеству и прочие асоциальные черты.

Еще в 1926 году в Баварии был принят «Закон о борьбе с цыганами, бродягами и тунеядцами», на который нацисты и решили опереться в своем преследовании цыган. Аналогичные законы были приняты и в других регионах Германии.

С 1935 по 1938 год цыган стали направлять в лагеря

принудительного содержания, зачастую обнесенные колючей проволокой. Начиная с марта 1936 года на них распространились положения «Нюрнбергских законов» о гражданстве и расе, прежде относившиеся только к евреям. Они лишались немецкого гражданства, им было запрещено участвовать в выборах и вступать в браки с «арийцами».

В июле 1936 года, когда в Берлине проводились Олимпийские игры, цыган разместили за чертой города, на участке, впоследствии ставшем известным как «площадка

для привала Марцан». Он представлял собой узкий клин земли, расположенный между марцанским кладбищем, линией железной дороги и полями. Через лагерь Марцан в общей сложности прошли 1500 берлинских цыган. Его использовали как накопитель для дальнейшей отправки в «лагерь смерти» Освенцим, куда большая часть обитателей Марцана была депортирована в мае 1943 года.

Решение «цыганского вопроса»

В мае 1938 года рейхсфюрер СС Гиммлер издал указ о создании в рамках берлинского уголовного розыска управления по борьбе с «цыганской угрозой». Его образовали на базе Службы информации по цыганам. 8 декабря 1938 года вышел циркуляр Гиммлера от «О борьбе с цыганской угрозой», в котором речь шла об «урегулировании цыганского вопроса исходя из расовых принципов».

Как же происходило это «урегулирование»? Уже во второй половине 30-х годов началась массовая стерилизация немецких цыган. Проводили ее так. Делали укол в матку грязной иглой. Часто после этого возникали тяжелые осложнения, которые приводили в лучшем случае к бесплодию, а в худшем — к заражению крови и летальному исходу. При этом никакой медицинской помощи цыганкам не оказывали. Кстати, такой процедуре подвергали не только взрослых женщин, но и девочек.

Также на цыганах ставили различные научно-медицинские опыты. Так, нацистских ученых интересовало, почему у некоторых цыган голубые глаза. В лагере Дахау у них иногда удаляли глаза, чтобы изучить феномен. Там же над 40 цыганами был поставлен эксперимент по обезвоживанию организма. Другими словами, этих людей замучили жаждой…

Геноцид шагает по Европе

В апреле 1940 года указом Гиммлера проживавших на территории Германии синти и рома начали депортировать в Польшу, где они попадали в трудовые и концентрационные лагеря, а также в еврейские гетто. В свою очередь, польских цыган принудительно переводили на оседлое положение: их отправляли в гетто, а имущество конфисковывали.

На оккупированных территориях СССР айнзацгруппы уничтожали все цыганские таборы, которые попадались им на пути. В декабре 1941 года состоялись массовые казни крымских цыган, причем «под раздачу» попали и оседлые цыганские семьи. Часто их убивали заодно с партизанами, подпольщиками и другими «помощниками коммунистов ». Самые массовые истребления цыган были зафиксированы на территории Западной Украины, в Смоленской, Ленинградской и Псковской областях. По некоторым подсчетам, во время немецкой оккупации на территории Советского Союза было уничтожено около 30 тысяч цыган.

По последним данным, количество жертв цыганского геноцида за период Второй мировой войны составляет 200 000 — 1 500 000 человек. Это только погибшие. Число пострадавших от преследования, но оставшихся в живых, еще больше.

25 октября 2012 в Берлине был открыт мемориал, посвященный немецким цыганам, ставшим жертвами геноцида.