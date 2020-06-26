3 самых глупых пари в истории

Многие люди совершают глупости на спор ради веселья. Иные же идут на пари ради крупной выгоды. О самых странных, но вместе с тем забавных спорах в истории, расскажет "Рамблер".

Белый дом

Необычное пари заключил со своим тренером знаменитый американский баскетболист Шакил О'Нил . Спортсмен заявил, что сможет беспрепятственно пройти в Белый дом к Бараку Обаме без предварительных договоренностей. В случае проигрыша О'Нилу предстояло отжаться тысячу раз.

В назначенный день баскетболист поймал такси и направился в гости к президенту. Вот только попасть в Белый дом спортсмену не удалось. Позже в одном из интервью он рассказал, что охрана Обамы его узнала, но впустить отказалась. По этому поводу он написал в своем Twitter:

«Только что не пустили в Белый дом. Почемуууууу?».

Знаток женских душ

Оноре де Бальзак любил развлекать себя и друзей, сочиняя биографии для посторонних женщин. Писатель считал себя знатоком прекрасного пола и был уверен в том, что многие его фантазии соотносятся с реальностью.

Как-то раз Бальзак гулял со своим приятелем. Вдруг мужчины увидели двух незнакомок, идущих навстречу. Первая — блондинка с точеной фигурой и грациозными движениями. Вторая — неуклюжая брюнетка со странным головным убором. Бальзак тут же заявил своему другу, что знает о девушках все: блондинка — коренная парижанка, у нее несколько любовников, и она привыкла к роскошной жизни. Брюнетка, в свою очередь, чопорная британка, у нее есть нелюбимый ребенок, и ей едва хватает денег на жизнь. Чтобы доказать свою правоту, писатель решил познакомиться с девушками. Однако знакомство это его не обрадовало.

Бальзак выяснил, что блондинка — немка, она замужем за известным дипломатом, и у нее есть двое детей. А вот брюнетка — коренная француженка и к тому же актриса, которая "не прочь поужинать с господами". Чуть позже проигравший пари писатель был вынужден угостить ужином своего друга.

Короткометражка

Иногда споры рождают великие идеи. Как-то раз известный итальянский писатель Тонино Гуэрра на спор сочинил сюжет "самого короткого фильма в истории кино". Кто-то из друзей Гуэрра поспорил с писателем, что ему не удастся придумать полноценный фильм длиною в 10 секунд. Гуэрре понадобился всего день, чтобы блестяще справиться с поставленной задачей. Сценарист принес другу следующую зарисовку:

«Женщина смотрит телевизор. На экране — трансляция старта ракеты. Идет обратный отсчет: 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… Мы видим ее лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берет телефон, набирает номер и со стартом ракеты говорит в трубку: "Он уехал"».

Впрочем, неудивительно, что Гэурре удалось справиться с этой на первый взгляд непростой задачей. Писатель был автором сценариев для таких режиссеров, как Феллини, Антониони и Тарковский.