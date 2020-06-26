Почему у мумии Ленина почернели руки

Гроб сделали из чинары. Тело завернули в простыню, пропитанную бальзамом. Сверху положили щит. Накрыли крышкой. Заколачивать не стали. Через несколько дней гроб следовало открыть. 26 июня 1941 года было принято решение эвакуировать из Москвы тело Ленина.

Секретное совещание Политбюро ЦК компартии собрали на пятый день войны. "Объект № 1" постановили везти в Тюмень. Кроме тела взяли сердце и мозг (хранились отдельно), а также реликвию: пулю, которую вынули из плеча Ленина после покушения в 1918 году. 3 июля из Москвы выехал спецпоезд. Что он везет, не знали даже там, где его готовились встречать.

Жара-убийца

Состав был из трех вагонов. Ни одного постороннего лица. 20 человек охраны и оба машиниста — офицеры госбезопасности. Штатские — группа медиков во главе с биохимиком Борисом Збарским . Он бальзамировал тело Ленина в 1924 году и следил за его состоянием почти 30 лет. Второй по ценности груз — два холодильника (температура 12-15 градусов). Збарский боялся, что холодильные установки в пути сломаются, а духота в поезде стояла страшная. Но все прошло гладко, и "груз № 1" не пострадал. Через три дня были в Тюмени.

Почему выбрали этот город, предположила главный научный сотрудник музея-заповедника "Горки Ленинские" Светлана Генералова:

"Может быть, на совещании Политбюро Сталин вспомнил что-то про свою ссылку в Сибирь?"

Джугашвили действительно был в Тюмени — еще при царе, "проездом", как политический ссыльный. Но этот город оказался неудачным выбором. В начале июля там было жарче, чем в закупоренном спецпоезде. И не было здания, нужного Збарскому — пустого, отдельно стоящего, с бесперебойной подачей электричества: холодильники должны были работать круглосуточно сколько угодно месяцев, а то и лет. Вышло 1360 дней. Столько времени тело Ленина находилось в Тюмени.

Отдохнул и посвежел

Выбрали дом сельхозтехникума. Сделали ремонт, провели электричество. Поставили внутри "пост № 1" — как у Мавзолея в Москве, только засекреченный. Вдруг руки мумии пошли черными пятнами. Рассказывает Светлана Генералова:

"Это были грибки. Установили: они появились от того, что медицинские бинты и халаты, которые присылали из Омска, были плохо стерилизованы. Пятна обработали формалином, они исчезли. А медицинскую одежду и инструменты стали стерилизовать самостоятельно. К тому же Збарский много работал над улучшением состава пропитки тела Ленина. Для оценки своей работы дважды вызывал комиссию из Москвы".

Говорят, Сталин на июньском совещании в Москве сказал:

"Везите Ленина в Тюмень, там ему будет хорошо".

Судя по отчету первой же комиссии из Москвы, телу Ленина было хорошо. Светлана Генералова напомнила: документ фиксировал прекрасную сохранность "объекта". Отмечалось даже, что тело Ленина выглядит посвежевшим. Свежее, чем было в Москве.