Кто первым занялся сексом на Земле

Зачастую мы не задумываемся о происхождении того или иного инструмента человеческого существования, принимающегося за данность. Для такого высокоразвитого вида, как Homo sapiens широко исследованной области интимных отношений по большей части вполне достаточно, чтобы не обращаться к истории, поэтому и особой заинтересованности в вопросе не наблюдается. Впрочем, "Рамблер" заинтересовался данной темой и рассказывает о том, откуда берут свое начало половые отношения.

Первый организм, использующий для размножения секс, назывался Microbrachius dicki — вымерший ныне вид крошечных плакодерм, пластинокожих рыб. Их костная броня (2-4 см в длину) окружала голову и туловище взаимосвязанными пластинами. В отличие от большинства рыб и земноводных микробрахиус являлся самым ранним видом, у которого появились признаки внутреннего оплодотворения. Останки этих рыб говорили о наличии полового диморфизма (различия между самцами и самками). Особи мужского пола обладали костяными зажимами, а женского — броневыми пластинами в конце туловища.

Физический процесс для репродукции появился 385 млн лет назад, а, учитывая то, что жизнь на Земле зародилась 4,1-3,8 млрд лет назад, то 90% времени, начиная от появления первого организма на планете, никто не занимался сексом.