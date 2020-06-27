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Первый организм на планете, вступивший в половые отношения 

Мария Сергеева 4 часа назад
Кто первым занялся сексом на Земле
Фото: Dr Brian Choo, Flinders University
Зачастую мы не задумываемся о происхождении того или иного инструмента человеческого существования, принимающегося за данность. Для такого высокоразвитого вида, как Homo sapiens широко исследованной области интимных отношений по большей части вполне достаточно, чтобы не обращаться к истории, поэтому и особой заинтересованности в вопросе не наблюдается. Впрочем, "Рамблер" заинтересовался данной темой и рассказывает о том, откуда берут свое начало половые отношения.
Первый организм, использующий для размножения секс, назывался Microbrachius dicki — вымерший ныне вид крошечных плакодерм, пластинокожих рыб. Их костная броня (2-4 см в длину) окружала голову и туловище взаимосвязанными пластинами. В отличие от большинства рыб и земноводных микробрахиус являлся самым ранним видом, у которого появились признаки внутреннего оплодотворения. Останки этих рыб говорили о наличии полового диморфизма (различия между самцами и самками). Особи мужского пола обладали костяными зажимами, а женского — броневыми пластинами в конце туловища.
Физический процесс для репродукции появился 385 млн лет назад, а, учитывая то, что жизнь на Земле зародилась 4,1-3,8 млрд лет назад, то 90% времени, начиная от появления первого организма на планете, никто не занимался сексом.
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