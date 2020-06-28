Как советский ученый обманул Сталина 

Увы, даже великие люди не бессмертны. Но многие из них к этому стремятся. С давних времен ученые искали эликсир бессмертия, дарующий его создателю вечную жизнь. Появился такой ученый и в СССР. Он утверждал, что изобрел средство, помогающее человеку прожить минимум 150 лет. Его труды были особо отмечены Сталиным и даже засекречены. О том, что же случилось с ученым, рассказывает «Рамблер».

Александр Богомолец закончил медицинский факультет Новороссийского университета и занимался изучением нервной и эндокринной системы. Он считал, что люди живут слишком мало, тогда как на самом деле должны жить более 100 лет. Богомолец решил доказать это научно. Его идея была весьма благосклонно принята большевиками, исследование поддержали.

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Через некоторое время Богомолец заявил, что сумел создать эликсир бессмертия, а точнее сыворотку, не позволяющую разрушаться соединительной ткани человека. Препарат, по словам ученого, мог позволить любому человеку прожить в среднем около 150 лет. О своем исследовании Богомолец написал книгу «Продление жизни», которая вышла в свет в 1939 году.

Правда, через некоторое время содержание книги было засекречено. Дело в том, что рецептом долголетия всерьез заинтересовался Сталин. На тот момент главе государства уже исполнилось 60 лет, и прожить еще более сотни, ему, разумеется, очень хотелось. А вот простым смертным знать об эликсире долголетия, по мнению руководства страны, не следовало.

Сталин всячески поощрял исследования Богомольца: ученому было присвоено множество наград и званий, в числе которых два ордена Ленина и звание Героя Социалистического труда. В отношении исследований ученого Сталин питал большие надежды, но им не суждено было сбыться по банальной причине: в 1946 году Александр Богомолец скончался в возрасте 65 лет.

Сталин был разгневан, заметив, что Богомолец просто всех обманул. Труды ученого были признаны антинаучными и утопическими. И никто не учел тот факт, что причиной кончины медика было признано перенапряжение от постоянной работы.