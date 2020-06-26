Обнаружен чудовищный космический объект 

Международная группа астрономов из США, Германии, Китая и Чили сообщила об обнаружении крупнейшего квазара, названного «Пониуаена» (Pōniuā'ena), что на гавайском языке означает «невидимый вращающийся источник творения, окруженный сиянием». Объект располагается на расстоянии около 30 миллиардов световых лет, что соответствует возрасту Вселенной в 710 миллионов лет. Препринт статьи, которая будет опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters, доступен на сайте arxiv.

Свет от квазара J1007+2115 летел 13 миллиардов лет, однако из-за ускоренного расширения Вселенной его красное смещение составляет z=7,515, что соответствует фактическому расстоянию до него, равному 29,3 миллиарда световых лет. Астрономы видят объект таким, каким он был в эпоху реионизации, когда возникали первые звезды, ионизирующие своим светом атомы водорода. В «Пониуаена» содержится сверхмассивная черная дыра, чья масса достигает 1,5 миллиарда солнечных масс, что делает квазар крупнейшим объектом в ранней Вселенной.

По словам Джини Янг (Jinyi Yang), ведущего автора работы из Университета Аризоны, это самый ранний объект таких чудовищных размеров из известных ученым. Его существование представляет проблему для теоретических моделей формирования сверхмассивных черных дыр, согласно которым J1007+2115 просто не успел бы вырасти за 710 миллионов лет, если бы он изначально возник в результате коллапса звезды. Вместо этого, полагают астрономы, через сто миллионов лет после Большого взрыва уже существовала черная дыра с массой 10 тысяч Солнц, которая образовалась в результате прямого гравитационного коллапса облаков холодного водородного газа.

В настоящий момент «Пониуаена» является вторым древнейшим квазаром, найденным к настоящему моменту. В 2018 году был обнаружен квазар J1342+0928, который на два миллиона лет старше J1007+2115, но при этом в два раза менее массивный.