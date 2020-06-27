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Зачем Красная Армия провела совместный парад с вермахтом в 1939 году 

Русская семерка 10 часов назад
Зачем Красная Армия провела парад вместе с вермахтом
Фото: Русская семерка
22 сентября 1939 года в польском Бресте встретились подразделения вермахта и РККА. Им предстояло участвовать в церемонии передачи города советскому командованию, которая по распространенной версии сопровождалась совместным военным парадом.

С двух сторон

Подписав «Пакт о ненападении», Германия обезопасила себя от непредсказуемой реакции со стороны СССР при вторжении в Польшу. Причем, Гитлер всячески старался афишировать, что СССР является его союзником, в то время как советское руководство держало нейтралитет. Тем не менее, «дружба, скрепленная кровью», как выразился Сталин, была налицо.
Перейдя польскую границу 1 сентября 1939 года, германские войска разделались с Польшей фактически за 20 дней. Сопротивление продолжали оказывать лишь Варшава, которая пала 28 сентября и крепость Модлин, сдавшаяся на день позже.
17 сентября в Польшу вошли части Красной Армии, чтобы выполнить свою часть договоренностей — освободить белорусов и украинцев, проживавших на восточных окраинах Польской Республики от «гнета местных панов и капиталистов» и обеспечить их безопасность.
Брест немцы заняли 14 сентября, а 17-го овладели Брестской крепостью. В операции принимал участие 19-й моторизованный корпус вермахта под командованием генерала Хайнца Гудериана. 20 сентября к городу подошла 29-я танковая бригада РККА Семёна Кривошеина. В тот же день представители советской стороны прибыли в расположение немецкой части для согласования деталей, касающихся перехода Бреста и Брестской крепости под советскую юрисдикцию.
Переговоры продолжились на следующий день. Только 22 сентября в 10 утра флаг Германии, развевавшийся над крепостью ровно пять суток, был спущен: под звуки марша подразделения 76-го пехотного полка вермахта покинули крепость, оставшиеся немецкие части вышли из Бреста во второй половине дня.
В экспозиции музея «Брестская крепость» представлено донесение командования группы армий «Север» от 22 сентября 1939, в котором так описывается церемония передачи города: «Состоялся торжественный марш одного русского и одного немецкого полков. Город и Цитадель переданы в праздничной форме русским». В историографии событие запомнилось как «совместный советско-германский парад». Насколько это соответствует действительности?

Отметить парадом

Кривошеин вспоминал, что Гудериан действительно намеревался провести полноценный советско-германский парад, на что комбриг ответил отказом, сославшись на усталость и неподготовленность своих войск. Но Гудериан продолжал настаивать на своем, указывая на пункт соглашения между вышестоящими командованиями, в котором оговаривался именно совместный парад. Кривошеин предложил компромисс:
«В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши».
На этом варианте и решили остановиться. Впрочем, после прошедшего мероприятия Гудериан записал: «Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и церемонией смены флагов в присутствии комбрига Кривошеина!».
Пройдет всего 5 дней, как в Германии выйдет очередной выпуск кинообозрения «Ton-Woche» («Нюансы недели»), в котором был показан сюжет о передаче Бреста. Как и любая немецкая пропаганда, сюжет создавался под бдительным оком любящего помпезность Геббельса: возможно поэтому Гудериан в переговорах с Кривошеиным так настаивал на проведении совместного парада.
В хронике показаны идущие мимо трибуны немецкие части, двигающиеся грузовики, мотоциклы и артиллерия. Дальше камера выхватывает Кривошеина и Гудериана, которые приветствуют марширующие войска. В кадр также попадают советские военнослужащие и перемещающиеся по улице танки Т-26. Все действительно выглядит как совместный парад.

Что это было?

Историк Олег Вишлёв считает, что процедура торжественной передачи Бреста была обычным «церемониальным выводом немецких войск под наблюдением советских представителей», а пропагандистский киносюжет о «совместном параде» ни что иное, как хорошо смонтированное видео, способное ввести в заблуждение.
И действительно, если внимательно изучить киноряд немецкого сюжета, то можно заметить, что все кадры перемещения немецких и советских войск даются раздельно, но в целом картинка выглядит так, словно торжественным маршем мимо трибун идут и германские, и советские части. Эксперты предполагают, что съемка советских войск производилась либо в другое время суток, либо на других улицах.
Следует обратить внимание и на советско-германский протокол «О порядке отвода германских войск и продвижения советских войск на демаркационную линию в Польше», составленный 21 сентября 1939 года. Там четко сказано, что движение вооруженных сил надо организовать так, чтобы соблюдалась дистанция между передовой частью колонны Красной Армии и хвостом колонны армии Германии, не менее чем 25 км.
В документе отмечалось, что немцы должны были покинуть Брест 22 сентября, а части Красной Армии войти в город на рассвете 23 сентября. Почему две армии вошли в соприкосновение — неизвестно. Возможно, распоряжение так и не попало в руки Кривошеина, или план нарушили какие-то устные договоренности.
Также обращают на себя внимание показания свидетелей, которые описывали мероприятия по передаче города, как обычную церемонию, не употребляя слово «парад». Ни один из очевидцев не упоминает и о прохождении советских войск мимо трибуны с военачальниками.
Сам Кривошеин тоже оставил воспоминания о событии, однако он сообщает только о движении немецкой техники. Очевидно, если слово «парад» и применимо к церемонии передачи Бреста, то его участником был лишь 19-й моторизованный корпус вермахта.
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