Зачем России нелегальная разведка 

Мы встретились в небольшом жёлтом особнячке в самом конце Остоженки — в здании пресс-бюро Службы внешней разведки России. Во дворе здания стоит памятник генерал-лейтенанту Павлу Михайловичу Фитину. Обывателю его фамилия ничего, наверное, не скажет. Но именно этот человек, возглавив советскую разведку в 1939 году в 31-летнем возрасте, руководил ей всю Великую Отечественную войну.

Памятник открыли совсем недавно, в 2017 году. Действующие сотрудники и ветераны СВР России особенно высоко «котируют» именно Фитина. Показательный момент — во время войны руководители и генералы даже за малейшие ошибки и просчеты лишались должностей, а иногда — жизни. Фитин же остался на своем посту до июня 1946 года, его ценили. А вот после войны он попал в немилость. В 1953 году был уволен «по служебному несоответствию» и даже без пенсии. В конце жизни работал директором фотокомбината, дружил с Юлианом Семеновым — создателем Штирлица.

«Советские разведчики своевременно предупреждали высшее руководство СССР об агрессивных планах Германии, но по ряду причин, в том числе и субъективного характера, эти предупреждения не были услышаны», — рассказывает один из собеседников. Так, 17 июня 1941 года Фитин доложил Сталину о том, что «все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного нападения на СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время». Непосредственно перед нападением разведка установила и его точную дату — 22 июня 1941 года.

Почему разведка нелегальная? Разве бывает «легальная»?

«Изначально вся советская разведка была по большей части нелегальной. Именно нелегальной. Иной в тех условиях она просто не могла быть. В чем отличие разведки «легальной» от нелегальной? Правильно, разведчики «легальные» действуют под соответствующими официальными прикрытиями, занимая разного рода должности в своих загранучреждениях в стране пребывания. Они имеют паспорта граждан своего государства. А если молодая Советская Республика находится в плотной изоляции, во враждебном окружении, в кольце фронтов? Подобная ситуация не оставляла никакого выбора. Действовать наши разведчики в тех условиях могли, за редким исключением, лишь нелегально. А термин «легальный» мы всегда помещаем в кавычки, поскольку деятельность разведчика, даже если он и имеет надежное прикрытие, никогда не будет законной в стране пребывания», — говорит офицер СВР России.

Организационно нелегаль­ная разведка сформировалась после утверждения коллегией Главного политического управления (ГПУ) 28 июня 1922 года «Положения о закордонном отделении ИНО». ИНО — это Иностранный отдел, предшественник Первого главного управления (ПГУ) КГБ и современной СВР.

В этом документе, в частности, говорилось о посылке «отдельных лиц и групп со строго определенными специальными заданиями» в страны, «не связанные с РСФСР никакими договорами и не допускающими сколько-нибудь прочных, основных баз для своей работы в виде наших миссий». В директивных депешах разведки говори­лось, что в случае необходимости их следовало посылать и в те страны, где действуют «легальные» резидентуры ВЧК. Подчеркивалось, что в целях конспирации они не передавались на связь в «ле­гальные» резидентуры, а поддерживали ее только с ИНО.

С тех пор 28 июня — день образования нелегальной разведки.

При этом в открытых источниках нет ссылок на конкретную или хотя бы приблизительную дату начала использования самого слова — нелегальная. Не исключено, что это могло произойти в 1926 году, к моменту образования так называемой «группы Яши» — Особой группы при председателе ОГПУ под руководством Якова Серебрянского. В задачи «особистов» входило глубокое внедрение нелегальной агентуры, проведение диверсионных операций, ликвидация предателей, перебежчиков и руководителей белогвардейских террористических организаций.

«Легальных работников разведки в ЦК РКП (б) и ВКП (б) называли «линейными людьми», то есть под «крышей» советских представительств за рубежом они работали «по своей линии». Сами же легальные разведчики называли себя «крышевыми работниками». По отношению к советским разведслужбам в Наркомате по иностранным делам тогда же родился термин «соседи». НКИД располагался еще в здании на Кузнецком мосту. А штаб-квартира ВЧК-ГПУ на Лубянке находилась в непосредственной близости от дипломатической службы», — рассказывает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Тяжелым испытанием для службы стали «чистки» в 1937-38 годах, когда из 450 сотрудников ИНО, включая загранаппарат, были репрессированы 275 человек, то есть более половины. Репрессии обескровили разведку. В 1938 году был отмечен неслыханный факт: в течение 127 дней подряд из ИНО руководству страны не было доложено ни одного информационного сообщения. Ситуацию исправил приход Фитина.

Послевоенное время — расцвет советской нелегальной разведки. Многие страницы этой истории уже опубликованы, другие только ждут публикации. Наши собеседники обратили внимание на неизвестный любопытный факт: председатель КГБ Юрий Андропов состоял на партучете в парторганизации Управления «С», где исправно платил взносы.

Почему стоит буква «С» в названии Управления?

«Официальной версии того, почему для обозначения наименования нашего подразделения избрана именно литера «С», не имеется. Но мнение ветеранов нелегальной разведки позволяет с значительной долей уверенности предположить, что эта буква осталась от ее прежнего названия «Спецуправление», — говорит офицер Управления.

Впрочем, есть и другая версия. В 1943 году советской разведкой была добыта информация о начале тайной разработки в США ядерного оружия. В первых числах февраля 1944 года было принято решение о координации НКВД деятельности всех разведорганов по атомной проблеме. Для этого была создана специальная группа «С» под руководством Павла Судоплатова , которая в 1945 году стала самостоятельным отделом «С». Согласно решению правительства, отдел «С» стал рабочим аппаратом бюро № 2 Спецкомитета правительства СССР по «проблеме № 1», которой являлось создание атомного оружия. Буква «С» в названии могла означать первую букву фамилии Судоплатова.