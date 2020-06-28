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Последствия средневековой чумы определили с помощью деревьев 

Популярная механика 1 час назад
Последствия чумы определили с помощью деревьев
Фото: Популярная механика
Альпийские сосны, которые способны прожить более 1000 лет, давно используются учеными для изучения истории климата — рост деревьев чувствителен к температурным изменениям, и изменения климата можно отследить по годовым кольцам. Но теперь команда исследователей из нескольких европейских университетов решила с помощью этих сосен выяснить, каковы были последствия эпидемии чумы, поразившей Европу в середине 14 века.
Проведя анализ 1146 деревьев из Южной Европы, ученые обнаружили, что после эпидемии чумы и последовавшего за ней периода политической и социальной нестабильности начался активный рост лесов и прекращение использования пастбищ, которые до этого несколько веков служили людям в качестве одного из основных источников добычи пропитания. Пик этого роста пришелся на конец 15 — начало 16 веков, что говорит о длительной приостановке или полном прекращении сельскохозяйственной деятельности, продлившейся несколько десятилетий.
Более того, как установили ученые, между произошедшей в результате чумы депопуляцией и началом роста деревьев был временной лаг примерно в 50 лет, необходимый, в частности, для восстановления почвы. Для сравнения было использовано наблюдающееся сейчас аналогичное восстановление сосновых лесов, которое стало результатом урбанизации и прекращения традиционного сельского хозяйства в середине прошлого века.
Авторы исследования отмечают, что полного восстановления хозяйственной деятельности в Южной Европе не наблюдалось вплоть до 1600 года, и это говорит о более серьезных последствиях эпидемии, чем считалось ранее, хотя в некоторых регионах, по меньшей мере в Альпах и центральной Франции, в 16 веке человеческая активность все же восстановилась до прежнего уровня.
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