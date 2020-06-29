Как жили украинцы при СССР 

Первой машиной Владимира Путина был «Запорожец», который он выиграл в лотерею « ДОСААФ ». Не исключено, что в те же годы он брился бритвой «Харьков», а порядок наводил с помощью пылесоса «Ракета». Всё это производилось в УССР.

Экономика

В Советском Союзе было принято сравнивать все экономические показатели с уровнем 1913 года. К 1940 году украинская промышленность выросла по сравнению с уровнем 1913 года в 7,3 раза и составила 18% общесоюзной, объем производства тяжелой промышленности увеличился больше, чем в 10 раз. При этом нужно учитывать, что 92% всей украинской продукции было получено на мощностях, созданных в годы советской власти. Ещё в довоенный период Украина стала мощной индустриальной республикой с многоотраслевой промышленностью. За годы войны большая часть этого потенциала была утрачена. На Украине было уничтожено около 28 тысяч сел, 714 городов и 16150 промышленных предприятий. Ущерб УССР составил 285 миллиардов рублей в старом исчислении.

Однако послевоенный рост опередил довоенный уровень. К 1958 году Украина обошла все страны Европы по выплавке чугуна, а по производству его на душу населения опередила все капстраны, включая США еще в 1957 году.

Мощное развитие получила в УССР энергетика. За годы советской власти было построено больше десяти АЭС и ГЭС. К 1984 году на Украину приходилось больше 17,2% общесоюзного производства электроэнергии.

По словам бывшего министра финансов Украины, Игоря Митюкова , экономика УССР была одним из самых мощных комплексов в составе Советского Союза. Здесь в больших объёмах выпускалась продукция чёрной металлургии, химической промышленности, машиностроения. Росла выработка электроэнергии, значительную роль играл аграрный комплекс, включая экспорт продукции сельского хозяйства.

«Ушастый» и «Верховина»

На Украине в 1965 году осуществилась мечта советского человека о настоящем «народном автомобиле». Здесь появился «Запорожец».

За его основу было решено взять Fiat 600, но «горбатый» не был слепой копией итальянской малолитражки. Многие конструктивные узлы претерпели значительные изменения. ЗАЗ 965 оправдал возложенную на него миссию, он снимался в фильмах «Три плюс два», «Королева бензоколонки» и многих других. Появился он даже в мультфильмах «Ну погоди» и «Каникулы в Простоквашино». Украинский автопром, поэкспериментировав на «горбатом» «Запорожце», в годы брежневского правления выпустил новую модель, почти полноценный, но очень компактный седан, в экстерьере схожий с Chevrolet Corvair.

«Запрожец» был самой дешевой машиной в СССР и даже поставлялся за границу. Правда, с улучшенной комплектацией и под названием JALTA.

Отличительной особенностью автомобиля стали большие воздухозаборники, которые в народе тут же окрестили ушами, из-за них ЗАЗ 966 и получил такое прозвище. В более поздних моделях «уши» были купированы, но прозвище осталось. «Ушастый» был первой машиной Владимира Путина, 19-летний студент юрфака выиграл свой первый автомобиль в лотерею ДОСААФ.

Если семейные люди в СССР мечтали о личном автомобиле, пусть и «Запорожце», то молодежь — о мопеде. Самыми культовыми мопедами были «Карпаты» и «Верховина». Они выпускались на львовском заводе. «Карпаты» производили с 1981 года, а первые образцы мопедов «Верховина-3» появились в продаже еще в 1958 году.

Бренды

Украина в годы СССР была настоящей фабрикой популярных брендов. Здесь был создан первый советский малоформатный фотоаппарат, популярный среди ценителей фотоискусства и сегодня — ФЭД. Он выпускался в Харькове с 1934 года.

В каждом пятом советском доме стояли днепропетровские телевизоры «Весна» и «Весна-М», считавшиеся топовым товаром в магазинах электротехники. Производились в Днепропетровске и популярные среди граждан СССР пылесосы «Ракета». Они появились на прилавках ещё в 1956 году. В 80-х годах завод выпускал уже три модели пылесосов, в объеме до миллиона штук в год.

В УССР повился и первый в СССР кухонный комбайн «Мрия». Это была настоящая чудо-машина, стоявшая даже в домах партийной элиты. Самым существенным её недостатком был шум. Гудела она как трактор. Зато мелодично пели кассетные и катушечные магнитофоны «Весна», производившиеся на запорожском и киевском заводах с 1963 года. Они были по-настоящему культовыми.

До того, как рынок наводнила китайская электроника, советские инженеры делали расчеты на микрокалькуляторах, производимых на киевском заводе «Кристалл» (Б3-34, МК-54, МК-56, МК-61, МК-52). Это были современные вычислительные машины с несколькими регистрами памяти и множеством функций. Калькулятор МК-52 имел память на 512 ячеек, которая не стиралась даже при выключении питания и в которую можно было записать как программу, так и данные.

Самой популярной бритвой в СССР была бритва «Харьков», считавшаяся лучшим подарком для мужчин на любой праздник. Производить их начали в 1956 году. Мужчины даже коллекционировали различные модели бритв. В лучшие времена в Харькове выпускали до миллиона бритв в год.

Спорт

Украинские спортсмены были настоящими звездами мирового спорта. Уроженка Херсона гимнастка Лариса Латынина вплоть до 2012 года удерживала рекорд по количеству олимпийских наград: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. На своих первых Олимпийских играх в Мельбуре (1956 году) она завоевала 4 золотые, одну серебряную и одну бронзовую. В 1957 году на Чемпионате Европы Латынина с триумфом завоевала весь комплект золотых наград. Легенда футбола — киевская команда «Динамо» — 13-кратный чемпион СССР, дважды победитель Кубка обладателей национальных кубков и обладатель Суперкубка УЕФА . Футболисты киевского «Динамо» Олег Блохин Игорь Беланов получали «Золотой мяч», а футболист днепропетровского «Днепра» Олег Протасов в 1986 году стал обладателем «Серебряной бутсы», уступив первенство среди футбольных бомбардиров только легендарному голладцу Марку Ван Бастену.

Наконец, украинский прыгун с шестом Сергей Бубка за свою спортивную карьеру установил 35 мировых рекордов, многократно побеждал в мировой серии Гран-При, шесть раз становился чемпионом мира, один раз олимпийским чемпионом Сеула.

Туда-обратно

Лучшими «шабашниками» в СССР считались гуцулы с Западной Украины — опытные и непьющие. Вообще, украинцы были в годы Советского Союза самыми мигрирующими из жителей СССР.

В Украину же ехали со всех концов Союза отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах Карпат, в солнечные Крым и Одессу, на курорты Азовского моря, на Шацкие озера.