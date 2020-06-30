Солдат какой национальности больше всего погибло в войну

Впервые общее число жертв среди советских граждан во Второй мировой войне назвал журнал «Большевик», опубликовавший в феврале 1946 года цифру 7 млн человек. Месяц спустя ту же цифру привел Сталин в интервью газете «Правда».

В 1961 году по окончании послевоенной переписи населения Хрущев озвучил откорректированные данные.

«Разве мы можем сидеть, сложа руки и ждать повторения 1941 года, когда германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей?», — писал советский генсек премьер-министру Швеции Фритьофу Эрландеру.

В 1965 году на 20-летие Победы уже новый глава СССР Брежнев заявил: «Столь жестокой войны, которую перенёс Советский Союз, не выпадало на долю ни одному народу. Война унесла более двадцати миллионов жизней советских людей».

Однако все эти подсчеты были приблизительными. Только в конце 1980-х годов группа советских историков под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева была допущена к материалам Генерального штаба , а также главных штабов всех видов Вооруженных Сил. Итогом работы стала цифра 8 млн 668 тыс. 400 человек, отражающая потери силовых структур СССР за все время войны.

Окончательные данные всех людских потерь СССР за весь период Великой Отечественной войны опубликовала государственная комиссия, работавшая по поручению ЦК КПСС . 26,6 млн человек: такая цифра была озвучена на торжественном заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года. Эта цифра оказалась неизменной, несмотря на то, что методы подсчета комиссии не раз назывались некорректными. В частности, было отмечено, что в итоговую цифру вошли коллаборационисты, «хиви» и другие советские граждане, сотрудничавшие с нацистским режимом.

По национальному признаку

Подсчетом погибших в Великой Отечественной войне по национальному признаку долгое время никто не занимался. Такую попытку сделал историк Михаил Филимошин в книге «Людские потери Вооруженных сил СССР». Автор отмечал, что значительно осложняло работу отсутствие именного списка погибших, умерших или пропавших без вести с указанием национальности. Подобная практика в Табеле срочных донесений просто не была предусмотрена.

Свои данные Филимошин обосновывал с помощью коэффициентов пропорциональности, которые рассчитывались на основе донесений о списочной численности военнослужащих Красной Армии по социально-демографическим признакам за 1943, 1944 и 1945 годы. При этом исследователю не удалось установить национальность примерно 500 тысяч военнообязанных, призванных в первые месяцы войны по мобилизации и пропавших без вести по пути следования в части.

Следует отметить, что автор подчитывал только погибших военнослужащих. Согласно исследованиям Филимошина, так выглядят список наиболее пострадавших в результате людских потерь народов Советского Союза:

1. Русские — 5 млн 756 тыс. (66.402% от общего числа безвозвратных потерь);

2. Украинцы — 1 млн 377 тыс. (15.890%);

3. Белорусы — 252 тысячи (2.917%);

4. Татары — 187 тысяч (2.165%);

5. Евреи — 142 тысячи (1.644%);

6. Казахи — 125 тысяч (1.448%);

7. Узбеки — 117 тысяч (1.360%);

8. Армяне — 83 тысячи (0.966%);

9. Грузины — 79 тысяч (0.917%)

10. Мордва и чуваши — по 63 тысячи (0.730%)

Демограф и социолог Леонид Рыбаковский в книге «Людские потери СССР в Великой Отечественной войне» отдельно подсчитывает жертвы среди гражданского населения с помощью этнодемографического метода. Этот метод включают в себя три компоненты:

1. Гибель мирных жителей в районах боевых действий (бомбардировка, артобстрелы, карательные операции и т. п.).

2. Невозвращение части остарбайтеров и другого населения, добровольно или по принуждению служившего оккупантам;

3. увеличение смертности населения сверх нормального уровня от голода и других лишений.

По данным Рыбаковского, русские таким образом потеряли 6,9 млн гражданских, украинцы — 6,5 млн, белорусы — 1,7 млн Альтернативные оценки

Историки Украины приводят свои методы подсчета, которые касаются в первую очередь потерь украинцев в Великой Отечественной войне. Исследователи Незалежной ссылаются на то, что российские историки придерживаются определенных стереотипов при подсчете жертв, в частности, они не учитывают контингент исправительно-трудовых заведений, где находилась значительная часть раскулаченных украинцев, которым отбывание срока заменили отправкой в штрафные роты.

Заведующий научно-исследовательским отделом киевского «Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Людмила Рыбченко ссылается на то, что украинскими исследователями был собран уникальный фонд документальных материалов по учету человеческих военных потерь Украины в годы Великой Отечественной войны — похоронки, списки пропавших без вести, переписка по поиску погибших, книги учета потерь.

Всего, по словам Рыбченко, было собрано более 8,5 тыс. архивных дел, в которых около 3 млн персональных свидетельств о погибших и пропавших без вести воинах, призванных с территории Украины. Однако музейный работник не обращает внимание на то, что на Украине проживали представители и других национальностей, которые вполне могли быть включены в число 3 млн жертв.

Независимые от Москвы оценки численности потерь в период ВОВ приводят и белорусские эксперты. Некоторые полагают, что жертвой гитлеровской агрессии стал каждый третий житель 9-миллионной Белоруссии. Одним из наиболее авторитетных исследователей данной темы считается профессор Государственного педагогического университета доктор исторических наук Эммануил Иоффе

Историк считает, что всего за 1941-1944 годы погибло 1 млн 845 тысяч 400 жителей Белоруссии. Из этой цифры он вычитает 715 тысяч белорусских евреев, ставших жертвами Холокоста. Среди оставшихся 1 млн 130 тыс. 155 человек, по его мнению, около 80% или 904 тысячи человек — это этнические белорусы.