«Блудилища»: проституция в дореволюционной России

В древние времена продажная любовь не являлась каким-то постыдным явлением, однако в течением времени нравы значительно изменились, а нравственность загнала так называемые ранее "дома терпимости" в подполье. Бороться с блудницами пытались разными способами, но окончательно победить зародившуюся много веков назад "профессию" так и не удалось. "Рамблер" рассказывает о том, какими были бордели в Российской империи.

До войны с наполеоновской Францией в России был распространен термин "блудилища" для описания того, что впоследствии благодаря русским солдатам, вернувшимся из Европы, будет заменено на "дом терпимости".

В привычном нам понимании бордели в России не встречались до середины XVIII века, а первым задокументированным случаем признается публичный дом, информация о котором появилась благодаря немецкой барышне Анне Фелькер, прозванной Дрезденшей (по названию города Дрезден, откуда и прибыла в Россию).

После нескольких лет нахождения в нашей стране она решила открыть бизнес, арендовав дом на Вознесенской перспективе в Петербурге, где и оборудовала бордель. Девушек она привозила из Германии, а посетители платили за абонемент, который включал возможность брать блудниц на дом.

Во время царствования Елизаветы Петровны бизнес-леди заключили в Петропавловскую крепость, половину распутниц сослали в Сибирь, а остальные вернулись домой. Впрочем, прошло немного времени и в России открылись аналогичные заведения, деятельности которых хоть и противодействовали власти, но дело продолжило развиваться.

Когда на престол взошла Екатерина II, появился указ о наказании за распространение блуда. Пойманные за недозволительной деятельностью проститутки заключались на полгода в смирительный дом (аналог тюрьмы), а владельцев публичных домов ждали штрафы. Благодаря действиям Екатерины II Москва и Петербург несколько очистились от представительниц древнейшей профессии.

Николай I решил взять под контроль деятельность публичных домов, создавая врачебно-полицейский комитет, призванный следить за работой борделей. Так, ночным бабочкам выдавались желтые билеты взамен паспортов. Новый документ помимо удостоверения личности носил характер медицинской книжки, информирующей об осмотрах доктором на предмет наличия венерических заболеваний. Клиентов это расслабляло, однако медик уделял каждой девушке лишь несколько секунд, исходя из введенных нормативов, поэтому проблема с ЗППП была достаточно серьезной.

В самих публичных домах блудницы практически были крепостными: благодаря долгам выбраться из борделя не представлялось возможным, а 75% дохода они отдавали владельцам заведений. Долги, порой, составляли 300-400 рублей, что во много раз превышало доходы проституток. В то же время беременность прерывать запрещалось под угрозой судебного разбирательства.

К концу XIX века появились "бланковые" проститутки, что отчасти напоминало древнюю форму индивидуального предпринимательства. Ночные бабочки снимали квартиры в хороших домах и приглашали туда клиентов. В данном случае зарабатывали блудницы больше, чем в публичном доме.

В начале XX века новые реформы внесли следующие коррективы: заниматься проституцией могли девушки от 21 года, а врачебно-полицейские комитеты могли привлекать к ответственности тех, кто не встал на учет государства.

К 1905 году жители все больше жаловались на наличие публичных домов, призывая их закрыть. В то же время владельцы борделей пытались доказать, что большинство довольно соседством с заведениями. Спустя год дома терпимости запретили в элитных районах, однако эффект оказался незначительным. Конец деятельности официально разрешенных борделей положило временной правительство, которое в 1917 году объявило проституцию вне закона. До сих пор она таковой и остается.