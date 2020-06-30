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Почему мужчины скучают по СССР, а женщины — не особо 

Мария Сергеева 51 минуту назад
Почему мужчины скучают по СССР, а женщины — нет
Фото: Michael Neubert
Одни люди сейчас рады, что такого государства как Советский Союз больше не существует, другие же с ними категорически не согласны. Блогер LiveJournal morena_morana, заметила, что в суждении по вышеприведенному вопросу имеется гендерный подтекст. "Рамблер" приводит ее мнение о чувствах обоих полов касательно СССР.
По оценке автора блога, мужчины и женщины по-разному воспринимают период расцвета СССР: первые испытывают легкую ностальгию ко временам великих свершений и воплощения амбициозных планов, а вот представительницы слабого пола более обращены к бытовым моментам, среди которых можно вычленить огромные очереди и царящее повсюду хамство.
В мужском обществе присутствуют соответствующие рассуждения. Например, сожаление касаемо того, что ушла в Лету "Такая Страна", где каждый был трудоустроен и все примерно были равны.
В то же время женщины вспоминают, что им приходилось часами стоять в очередях за продуктами, дефицит которых был налицо. Младшим детям приходилось перешивать одежду старших, а на обед готовить "синюю птицу" (болезненного вида курицу).
Блогер считает, что дело в пресловутой "второй смене", поскольку весь быт несла на своих плечах женщина, а мужчины счастливо жили под лозунгом "двойной морали", когда им все было можно, а вот представительницы слабого пола были все же несколько ущемлены.
В настоящее время женщины довольны своим положением, поскольку в обществе потребления они чувствуют себя комфортно. А вот "неустроенность" сейчас порождает у мужчин ностальгию по былому. Тому может быть причиной низкая зарплата, свободные нравы женщин и их меркантильность в качестве оценки мужских возможностей. Блогер в условной манере подытоживает: СССР был мужского пола, а РФ в наши дни — женского.
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