Как китайцы хотели отобрать у СССР остров

Несмотря на долгие добрососедские связи между Россией и Китаем, в 1969 году, во время резкого охлаждения отношений, между двумя государствами произошел вооруженный конфликт из-за острова Даманского, расположенного на реке Уссури. Поскольку тогда сил пограничников оказалось недостаточно для отражения китайской агрессии, военное командование задействовало секретный вид вооружений.

Закон обратной силы не имеет

Самое интересное, что по большому счету остров Даманский, площадь которого составляет меньше одного квадратного километра, а во время паводков вообще полностью скрывается под водой, с хозяйственной точки зрения не был нужен ни одной из двух сторон. По закону он принадлежал СССР, но Китай всячески пытался оспорить его. Дело в том, что на Парижской мирной конференции 1919 года было принято положение, согласно которому граница между государствами, если она проходит по реке, должна была пролегать по центру речного фарватера. В соответствии с этим Даманский следовало бы отдать Китаю, поскольку остров находился ближе к его берегу. Именно данный пункт положения о границе от 1919 года и использовали китайцы в качестве предлога для вооруженного нападения в 1969 года. Правда, руководство Китая, очевидно, не очень внимательно читало Парижское положение, в котором также говорилось, что правило установления границ по руслу рек не распространяется на исторически сложившиеся границы. А поскольку закон обратной силы не имеет, Даманский остался в ведении СССР.

Разведка боем

В Китае, который во второй половине XX века решил расширить свое влияние за счет спорных районов, сопредельных с Тайванем, Индией и СССР, посчитали, что Даманский должен отойти их стране. В 1964 году китайцы предложили Советскому Союзу самолично передать им остров. Но советское правительство наотрез отказалось. В ответ китайцы начали ползучую оккупацию приграничных островов. Советские пограничники регулярно задерживали на островах крестьян с противоположного берега реки, но оружия не применяли. А напрасно. С каждым годом китайцы наглели все больше. Если в 1960-м с островов были выдворены около 100 нарушителей, то в 1962 году их оказалось уже более 5000.

Начались нападения на советские пограничные патрули. Конфликт на Даманском произошел в ночь с 1 на 2 марта 1969 года: 300 солдат китайской армии проникли на остров и приготовились к длительной обороне. Советские пограничники обнаружили нарушителей лишь утром, о чем тут же доложили на погранзаставу «Нижне-Михайловка». Для проверки этих сведений выехали два автомобиля с 32 солдатами под командованием лейтенанта Стрельникова. Китайцам в ультимативной форме было предложено покинуть остров. В ответ прозвучали автоматные выстрелы. Все пограничники погибли на месте. Но стрельбу услышали на соседней заставе. На помощь группе лейтенанта Стрельникова выехал БТР 60ПБ и "ГАЗ-69" с военными. Под давлением огня БТР китайцы были вынуждены отступить. Невосполнимые потери составили: 31 пограничник со стороны СССР и 247 военнослужащих армии Китая.

Огненный град

После тщательного анализа событий 1-2 марта 1969 года в районе острова Даманского советское командование приняло решение усилить местные погранзаставы, а также развернуть неподалеку от острова 135-ю мотострелковую дивизию. При этом необходимо отметить, что в состав дивизии входила не только мощная артиллерия, но и новейшие секретные системы залпового огня БМ-21 «Град». Китайцы не остались в долгу и передислоцировали поближе к острову 24-й пехотный полк численностью до 5000 человек. В том что в ближайшее время будет продолжение военного конфликта, никто не сомневался.

Едва 14 марта 1969 года советские пограничники покинули остров, как его вновь заняли китайцы. Для их выдворения на Даманский были направлены 8 бронетранспортеров с военнослужащими во главе с подполковником Е. И. Яншиным. Китайцы отступили без боя. Но уже на другой день их артиллерия начала массированный обстрел советских позиций, а три роты китайской пехоты атаковали позиции советских пограничников. Их огнем были уничтожены БТР, а также четыре танка Т-62, пытавшиеся по льду зайти в тыл наступавшего врага.

Тем не менее ценой серьезных потерь в рядах советских пограничников, занять остров китайцы не смогли. Было ясно, что для сдерживания агрессии КНР необходимо применить более серьезные меры. В этой ситуации руководство 135-й мотострелковой дивизии распорядилось подогнать к месту боев установки залпового огня «Град». Их шквальный огонь в считанные минуты сравнял с землей всю китайскую группировку войск, сосредоточенных на другой стороне реки. Больше на этом участке границы китайцы боевых действий не предпринимали.

Но самым неприятным в данной ситуации оказалось то, что все жертвы и усилия советских пограничников и бойцов 135-й мотострелковой дивизии оказались напрасными: 10 сентября 1969 года в ходе межправительственных переговоров было принято решение передать остров КНР. Правда, без юридического изменения границ, которое произошло в 1991 году.