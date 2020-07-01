Откуда взялась фраза «как фанера над Парижем» 

Практически каждый русскоговорящий человек хотя бы раз в жизни слышал фразу "как фанера Над Парижем". Сравнительное значение выражения в контексте неудачи довольно интересное. Однако как все-таки появилось такое странное изречение? Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Первая версия основывается на распространенной легенде, согласно которой источником фразы стала заметка меньшевика Мартова в "Искре", где сравнивалась стремительность гибели царского режима в России с полетом господина Фаньера над Парижем. Речь идет о французском авиаторе Огюсте Фаньере, совершившим в 1908 году показательный полет над Парижем и в процессе врезавшимся в Эйфелеву башню. Считается, что причиной возникновения выражения стали трудности перевода, в результате которого Фаньер превратился в "фанеру".

Впрочем, по мнению участницы коллективного сообщества Dirty под псевдонимом Avordic, разгадки в первом варианте нет, поскольку газета "Искра" в 1908 году не выходила, а среди первых пилотов не было Огюста Фаньера. Девушка нашла отгадку на просторах французского форума, где утверждали, что изречение основывается на карикатурах президента Франции Армана Фальера, которые были нарисованы на открытках к соревнованиям авиаторов в 1909 году. На них глава государства изображен летящим над Парижем, а фамилию опять-таки вполне могли перепутать.

Также существует еще одна версия, гласящая, что "фанера" произошла в результате путаницы с дирижаблем "Фланера", полет которого состоялся в начале XX века. Событие сопровождалось многочисленными комментариями, а весь мир тогда следил за полетом управляемого аэростата.