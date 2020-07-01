Тайна гибели советского «Конкорда»

Тридцатый по счету Международный авиасалон во французском Ле-Бурже в 1973 году оказался омрачен катастрофой новейшего советского сверхзвукового самолета Ту-144. По официальной версии, причиной трагедии стал банальный человеческий фактор. Однако материалы расследования были тут же засекречены. В чем причина?

Прерванный полет

Солнечный день 3 июля не предвещал беды. Самолет Ту-144 под управлением пилота Михаила Козлова в 15:19 вышел на взлетно-посадочную полосу, набрал скорость и взмыл в небо. Провожали его аплодисменты зрителей. Самолет совершил несколько маневров и начал снижаться. Вдруг командир лайнера принял решение уйти вверх и резко потянул на себя штурвал. Но высоту Ту-144 уже потерял, а неожиданный подъем создал колоссальные нагрузки на конструкцию машины. Правое крыло лайнера треснуло и отвалилось. Самолет охватило пламя, и через несколько минут он рухнул на пригород Парижа Гусенвилль. В катастрофе погибли все шесть человек экипажа, а также восемь местных жителей, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Обломки самолета разбросало на площади в один квадратный километр.

Официальная версия

Для расследования причин случившегося была создана совместная франко-советская комиссия, которая работала более года. Но выяснению всех обстоятельств случившегося мешало отсутствие информации с черных ящиков: один из них не нашли, а второй оказался сильно поврежденным. И все же расследование было завершено. По версии комиссии, на высоте 1,2 тысячи метров Ту-144 перешел в горизонтальный полет и в этот момент увидел и увидел рядом с собой французский самолет «Мираж», с борта которого велось фотографирование советской машины. Реальной угрозы столкновения не было, однако советский экипаж, визуально не оценивший направление полета французского самолета, прибег к резкому маневру уклонения. Из-за этого второй пилот Ту-144, находившийся в кабине и снимавший видеосюжет о полете для французского телевидения, повалился на панель управления лайнером, поскольку не был пристегнут. Пока он возвращался обратно, машина уже потеряла высоту. Командир самолета резко потянул на себя штурвал, и лайнер не выдержал перегрузки. Таким образом, технически Ту-144 был полностью исправен, а к аварии привел человеческий фактор. Однако материалы расследования почему-то были засекречены. Это и дало почву для появления неофициальных версий случившегося.

Выжать максимум

Одна из них гласит, что всему виной — желание советского руководства произвести максимально положительное впечатление на западную публику. Именно поэтому пилотам лайнера было приказано выжать из машины все, на что она была способна. Здесь необходимо подчеркнуть, что начало 1970-х годов в мировой авиации проходило под знаком соперничества двух сверхзвуковых истребителей — советского Ту-144 и франко-британского «Конкорда». Обе машины были очень похожи. Лайнеры имели опускаемую носовую часть и треугольное крыло. Они были способны развивать скорость до трех тысяч километров в час при дальности полета не менее восьми тысяч километров. Как и советский лайнер, его западный конкурент были представлен на Ле-Бурже. Посему, полагают сторонники этой версии, СССР необходимо было любой ценой продемонстрировать свои преимущества перед западным аналогом. Во-первых, это позволило бы рассчитывать на дальнейший экспорт машины за рубеж, а во-вторых, здесь имелись идеологические обоснования желание доказать преимущества социалистической науки, техники и промышленности над капиталистической. В итоге пилоту было дано указание выжать из машины максимум. Еще при взлете на малой скорости летчик взял почти вертикальный угол, что несет огромные риски перезагрузки для самолета с такой конструкцией. Результат закономерен: машина не выдержала и развалилась в воздухе.

Диверсия?