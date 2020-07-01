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Сложная головоломка из СССР о мудрецах и колпаках 

Александра Нечаева 2 часа назад
Сложная головоломка из СССР о мудрецах и колпаках
Фото: Кадр из фильма "Знаки"
У детей и подростков в СССР не было компьютеров и многих других благ, которыми мы пользуемся теперь. А логику и мышление советские дети развивали с помощью различных ребусов и головоломок, которые часто публиковали в различных газетах и журналах. "Рамблер" предлагает вам проверить, справитесь ли вы с одной из таких нестандартных задач.
Итак, головоломка о мудрецах.
Три мудреца поспорили о том, кто же из них наиболее мудр, но никак не могли это выяснить. За помощью они обратились к случайному прохожему.
Тот показал им три колпака: два белых и три черных и попросил закрыть глаза. После того, как мудрец это сделали, он надел каждому из них на голову черный колпак, а белые уборы спрятал в свой мешок. Затем предложил мудрецам открыть глаза и решить задачу:
— Кто из вас угадает, какого цвета колпак у него на голове, тот и будет считаться самым мудрым,
— сказал прохожий.
Мудрецы долго молчали, глядя друг на друга, не решаясь дать ответ. Но тут один из мудрецов воскликнул:
— На мне черный колпак!
Как он сумел догадаться?
Попробуйте понять, что именно помогло мудрецу дать правильный ответ на вопрос прохожего. Ответ вы найдете ниже.
Ответ:
Мудрец, увидев на головах своих товарищей черные колпаки, рассуждал так:
— Если предположить, что на мне белый колпак, то второй мудрец должен рассуждать так: "Если бы на мне был тоже белый колпак, то третий догадался бы сразу, что на его голове черный, но он молчит, а значит, черный колпак на мне". Но поскольку второй мудрец не дал ответа, что на нем черный колпак, то значит, что на мне тоже черный.
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