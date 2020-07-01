Сложная головоломка из СССР о мудрецах и колпаках 

У детей и подростков в СССР не было компьютеров и многих других благ, которыми мы пользуемся теперь. А логику и мышление советские дети развивали с помощью различных ребусов и головоломок, которые часто публиковали в различных газетах и журналах. "Рамблер" предлагает вам проверить, справитесь ли вы с одной из таких нестандартных задач.

Итак, головоломка о мудрецах.

Три мудреца поспорили о том, кто же из них наиболее мудр, но никак не могли это выяснить. За помощью они обратились к случайному прохожему.

Тот показал им три колпака: два белых и три черных и попросил закрыть глаза. После того, как мудрец это сделали, он надел каждому из них на голову черный колпак, а белые уборы спрятал в свой мешок. Затем предложил мудрецам открыть глаза и решить задачу:

— Кто из вас угадает, какого цвета колпак у него на голове, тот и будет считаться самым мудрым,

— сказал прохожий.

Мудрецы долго молчали, глядя друг на друга, не решаясь дать ответ. Но тут один из мудрецов воскликнул:

— На мне черный колпак!

Как он сумел догадаться?

Попробуйте понять, что именно помогло мудрецу дать правильный ответ на вопрос прохожего. Ответ вы найдете ниже.

Ответ:

Мудрец, увидев на головах своих товарищей черные колпаки, рассуждал так:

— Если предположить, что на мне белый колпак, то второй мудрец должен рассуждать так: "Если бы на мне был тоже белый колпак, то третий догадался бы сразу, что на его голове черный, но он молчит, а значит, черный колпак на мне". Но поскольку второй мудрец не дал ответа, что на нем черный колпак, то значит, что на мне тоже черный.