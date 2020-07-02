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Зачем в Подмосковье чипируют мусор 

Мира Маркина 1 час назад
С 1 июля в подмосковном Реутове стартовал проект по трекингу мусора TrashBack. Теперь путь отходов будет отслеживаться при помощи радиочипов на пакетах, — об этом сообщает Афиша Daily. Подробнее о проекте — в материале "Рамблера".
В рамках TrashBack жители города получат стикеры со штрих-кодов и радиометкой, которые будут выдавать при покупке в одном из популярных супермаркетов. Затем стикеры нужно будет наклеить на пакеты с сухим вторсырьем.
«После наполнения пакета упаковкой из пластика, стекла, метала или бумаги пользователь сканирует штрих-код на наклейке с чипом и относит пакет в синий контейнерных бак для вторсырья»,
— пояснили в TrashBack.
Когда пакеты поступят на мусоросортировочный завод, их распознают по радиоволнам от чипа, — это будет происходить автоматически на конвейерной ленте. Далее пользователю придет уведомление о том, что его мусор поступил на переработку, после чего участник проекта получит пять бонусных баллов. Их можно будет перевести на карту супермаркета, где были выданы стикеры.
Для тех жителей, которые регулярно разделяют отходы (более пяти пакетов в месяц), проект предоставит скидку в размере 25% на тариф по вывозу ТКО.
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Истории , Видео , Афиша Daily
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