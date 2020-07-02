«Г*****е редкостное»: фото из СССР рассорило Сеть

Пользователи Twitter поспорили в комментариях под фото в аккаунте "Исторические Фото". Дело в том, что изображение алкоголя и сигарет в подписали как "забытый вкус детства". Описание порядком рассорило подписчиков: первые удивились подобной формулировке, а вторые принялись вспоминать вкус табака и спиртных напитков того времени.

@HistoryFoto

На снимке изображены различные советские сигареты и алкоголь (кагор, портвейн и водка). Авторы сообщества отметили типичность для СССР такого рода товаров. Но пользователи соцсети сочли формулировку некорректной ввиду явной ассоциации с детством.

«Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал», — написал GirafeMarius.

Многие с ним согласились и также писали, что если и узнали вкус алкоголя, то уже в подростковом возрасте.

«Неплохое детство. Я в детстве лимонад "Буратино" пил или "Байкал"», — с юмором прокомментировал пост konctantin1985.

Пользователь AteHidgi также подчеркнул, что в детстве у него были «только пепси, лимонад, мороженое».

«А вот юность, согласен! Многие попробовали!» — высказался подписчик.

Другие пользователи вспоминали вкус советского алкоголя и сигает, отмечая что подобные товары были не лучшего качества.

«Говнище редкостное это было, конечно», — написал irootlocalhost.

По воспоминаниям anton79chuladis, «сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые».

Нашлись и некоторые пользователи, которые признались, что тоже в детстве пробовали сигареты втайне от родителей.