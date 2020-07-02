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Фотография «вкуса детства» из СССР рассорила пользователей сети 

Мария Сергеева 25 минут назад
«Г*****е редкостное»: фото из СССР рассорило Сеть
Фото: depositphotos.com
Пользователи Twitter поспорили в комментариях под фото в аккаунте "Исторические Фото". Дело в том, что изображение алкоголя и сигарет в подписали как "забытый вкус детства". Описание порядком рассорило подписчиков: первые удивились подобной формулировке, а вторые принялись вспоминать вкус табака и спиртных напитков того времени.
@HistoryFoto
На снимке изображены различные советские сигареты и алкоголь (кагор, портвейн и водка). Авторы сообщества отметили типичность для СССР такого рода товаров. Но пользователи соцсети сочли формулировку некорректной ввиду явной ассоциации с детством.
«Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал», — написал GirafeMarius.
Многие с ним согласились и также писали, что если и узнали вкус алкоголя, то уже в подростковом возрасте.
«Неплохое детство. Я в детстве лимонад "Буратино" пил или "Байкал"», — с юмором прокомментировал пост konctantin1985.
Пользователь AteHidgi также подчеркнул, что в детстве у него были «только пепси, лимонад, мороженое».
«А вот юность, согласен! Многие попробовали!» — высказался подписчик.
Другие пользователи вспоминали вкус советского алкоголя и сигает, отмечая что подобные товары были не лучшего качества.
«Говнище редкостное это было, конечно», — написал irootlocalhost.
По воспоминаниям anton79chuladis, «сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые».
Нашлись и некоторые пользователи, которые признались, что тоже в детстве пробовали сигареты втайне от родителей.
«Нашел на чердаке Opal пачку. Курил… Мне было лет 11»
Ранее "Рамблер" писал о том, что студенты в США устроили вечеринки ради заражения COVID-19.
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