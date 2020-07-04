«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех

Уже несколько недель в США проходят погромы под лозунгом "черные жизни имеют значение". Все началось, когда темнокожий мужчина Джордж Флойд зашел в магазин в штате Мичиган, и продавщица заподозрила, что он хочет расплатиться якобы фальшивой двадцатидолларовой купюрой. На ее вызов приехали полицейские, один из которых, белый мужчина средних лет, надел на Флойда наручники, уложил лицом в асфальт и начал душить его коленом.

От полученных увечий Джордж скончался, но процесс "задержания" попал на видео, которое стало рычагом к погромам по всему США. Толпы людей ходят с плакатами против жестокой и безнравственной полиции и выкрикивают антирасистские лозунги, но в некоторых городах мирные демонстрации превратились в погромы и люди в масках попросту громят целые улицы, разворовывая люксовые магазины и сжигая все, что попадется под руку.

При том, что большинство протестов и акций все же были мирными, в некоторых городах людям пришлось самостоятельно защищать от погромщиков свой бизнес и дома. А сообщения о том, что на улицах просто ловят белых, заставляя падать на колени или целовать обувь темнокожим согражданам, только подлили масла в огонь.

Доказательством тому, насколько накалена сейчас обстановка в американском обществе стало событие, которое шумно обсуждал весь интернет.

Так, в Сент-Луисе (штат Миссури) протестующие направлялись к дому мэра, проходя вдоль жилых улиц. Однако семейная пара адвокатов Марк и Патриция Макклоски решили, что нужно действовать на опережение и просто вышли защищать свой дом с оружием. При этом у Патриции в руках был пистолет, а у Марка — винтовка.

Соцсети

Семейная пара просто встала перед своим домом, направив оружие в толпу, тем самым пытаясь показать, что подходить к их особняку лучше не стоит.

Соцсети в бешенстве

Однако немногие посчитали действия Макклоски просто защитой, заявмв, что направлять винтовку в толпу безоружных людей, идущих мимо с "мирным протестом", крайне бесчеловечно. В Сети решили, что это супруги смотрят "бешеными глазами" с ненавистью к темнокожим и, возможно, еще и страдают от психрасстройств.

"Эти дьяволы заработали все свое состояние на коррупции и американском рабстве! Расистское отродье…"

"Их надо посадить! Жалкие остатки от белого привилигированного общества… Направлять оружие на безоружных людей, борящихся за равенство? Серьезно?!"

"Как демократическая Америка д этого докатилось? Насколько тошно смотреть в их полные ненависти расистские глаза…", — подобные сообщения оставляли сотни пользователей Сети со всех Штатов.

Соцсети

Что было на самом деле

Конечно, нашлись и те, кто предположил, что глаза супругов полны не ненависти, а страха. А о том, что никакое оружие они применять не собирались говорит то, как неумело они его держат.

Позже СМИ выяснили, что на самом деле, Макклоски находились дома, когда услышали шум и увидели, как большая группа людей силой ломает железные ворота, рядом с которыми был знак, что это частная территория.

Когда протестующие вошли внутрь, они стали выкрикивать угрозы и оскорбления в ответ на просьбу Макклоски покинуть частную территорию. Затем, увидев у ворвавшихся оружие, они супруи также решили вооружиться.

"Я боялся, что нас убьют в течение нескольких секунд. Наш дом сожгут, наших домашних животных убьют", — рассказал Марк СМИ.

Интересно, что сам Марк Макклоски в прошлом защищал темнокожего клиента по делу об избиении его при задержании. Мужчине тогда удалось выиграть дело, добившись наказания для полицейских, превысивших силу.