В каких воинах России казаки воевали против русских 

Казаки как общность появились благодаря России. Но далеко не всегда они были её подданными. Вольная натура и перипетии истории порой заставляли их воевать против нашей страны.

При первых Романовых: с крымчанами и поляками против России

Казачья общность изначально формировалась как скептически настроенная по отношению к Московии (равно как и к остальным державам региона). Изначально казаки были беглыми преступниками, крепостными или же просто искателями приключений, которые бежали из-под власти государств на вольные земли в поисках свободы. Процесс превращения казаков в верных защитников России занял не одно столетие. Например, в XVI-XVII вв., когда Запорожская Сечь стала геополитически значимым пространством, её взаимодействие с другими странами было достаточно прагматичным. Запорожцы служили тем, кто больше заплатит, и преимущественно пророссийской силой сегодня они нам кажутся из-за того, что чаще всего самыми щедрыми их спонсорами были московские цари.

Однако зачастую казаков покупали и поляки. В 1572 году король новообразованной Речи Посполитой Сигизмунд II создал «Войско его королевской милости Запорожское». В него вступили сначала 500, а потом 600 запорожских казаков, которые на автономных началах вошли в состав армии Речи Посполитой. Эти отряды участвовали в польской интервенции во время Смутного времени. А в начале XVII века они охраняли юго-восточные границы страны как от татар и турок, так и от русских. И только в середине XVII века запорожские казаки начали переориентироваться на служение Москве.

Договоры между первыми Романовыми и Запорожьем подразумевали не только плату за службу, но и невмешательство России во внутренние дела Сечи. Естественно, важной причиной ориентации на Москву была и религия: ценности православия стояли для казаков не на последнем месте. Но если царь переставал платить деньги, казакам ничего не стоило помочь его врагам. Например, в 1693 году Запорожье заключило мир с крымчанами, обосновав это тем, что царь платит больше Донскому войску и пытается вмешиваться во внутренние дела Сечи.

В Российской империи: на службе у Османской империи и Швеции

Пётр I относился к казакам плохо. В первую очередь благодаря предателю Мазепе. Этот человек, ужасный интриган и эгоист, стал гетманом (фактически правителем всей тогдашней Украины) благодаря поддержке русской армии и лично князя Василия Голицына , с которым он подружился во время Крымских походов. Образованный и харизматичный Мазепа очаровал не только полководца, но и молодого царя Петра, который в начале своего правления внимал всем советам гетмана. За 20 лет правления Украиной Мазепа стал уважаемым, влиятельным и очень богатым человеком. Но он захотел большего, поэтому в самом разгаре тяжёлой Северной войны он предал русского царя, который считал его ближайшим другом и соратником. Запорожские казаки последовали за ним и участвовали во многих русско-шведских битвах. Россия смогла расправиться и со шведами, и с запорожцами, а предатель был отлучён от церкви и позорно казнён. Пётр возненавидел Мазепу и казаков и даже приказал уничтожить все изображения гетмана.

После Петра отношения России и казаков были натянутыми. Петербург их не жаловал и после побед над турками уже в них не нуждался. В 1775 году казаки посмели угрожать императрице Екатерине II: если она не исполнит их требования о выделении для Сечи дополнительных земель, казаки присягнут Турции. В ответ на это Екатерина II уничтожила Сечь. Казакам были предложены достаточно приемлемые условия смены образа жизни: верхним чинам присваивался дворянский титул, а нижним было предложено вступить в кавалерийские отряды российской армии. Часть казаков согласилась, другая не смогла и поэтому покинула родные степи в поисках места, где они смогут продолжить жить по-казачьи.

Ещё в начале XVIII века на турецком Дунае, в современной Румынии и Молдавии, сформировалась община казаков, которые перебрались к туркам из-за нерешённых споров с российским руководством. А после уничтожения Запорожской Сечи в те же места переехали и многие запорожцы. Турецкий султан гарантировал казакам автономию, позволял им вести привычный образ жизни и не ограничивал их в религиозном плане в обмен на пограничную службу на границе с Россией. Некрасовцы и запорожцы участвовали в войне 1787-1791 гг. на стороне турок. После этих событий с турецкими казаками произошло много всего: одни из них предавали Турцию и возвращались к присяге России, другие их за это наказывали. В итоге остатки казаков, которые остались верны Турции, османское правительство рассеяло по стране.

Из них в 1854 году польский революционер в эмиграции Михаил Чайковский создаёт «славянский легион» (примерно 800 человек), который не очень успешно сражался против России в Крымской войне.

В XX веке: украинские националисты и пособники нацистов

Независимая Украина, появившаяся после Февральской революции, бравировала своим казачьим прошлым. Скоропадский назвал себя гетманом, а армия Украинской республики, которая воевала с большевиками при поддержке Германии, делилась на казацкие коши. Большое количество настоящих казаков в те дни воевало против России. При этом стоит заметить, что запорожские казаки воевали и против Украины — как в Красной армии, так и у Махно.

Через 20 лет после этих событий казаки вновь воевали против большевистской России. Казакам, как одной из самых контрреволюционных групп российского общества, досталось от большевиков. Наверное, поэтому среди казаков было немало тех, кто приветствовал нацистов и присягнул им.

Уже 22 августа 1941 года на сторону нацистов переходит первая казачья часть. Во время оккупации Украины и Кубани на сторону нацистов перешло определённое количество казаков. Часть из них воевала в казачьих формированиях, которые возглавлял Краснов, другие — в русских и украинских национальных формированиях.