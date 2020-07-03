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Самые смехотворные приговоры в истории 

Мира Маркина 4 часа назад
Самые смехотворные приговоры в истории
Фото: depositphotos.com
История знает немало случаев, когда суд выносил нелепые и смехотворные приговоры. Но что интересно: подчас именно они делали жизнь некоторых людей в разы лучше. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Спасибо, сын

Как-то раз американка Кэтлин Робертсон отправилась в мебельный магазин на поиски дивана. Женщина внимательно изучала ассортимент, как вдруг 6-летний мальчик сбил ее с ног: Робертсон упала и сломала лодыжку. Кэтлин не стала мириться с обстоятельствами, подала на магазин в суд и… выиграла его! Судья постановил, что мебельный должен выплатить пострадавшей 780 тысяч долларов за то, что в магазине не была предусмотрена детская комната, из-за чего ребенку приходилось развлекать себя самостоятельно. Очевидно, суд не принял во внимание тот факт, что малыш был ребенком самой Робертсон.

Кто не рискует

28-летняя Кара Уолтон не мыслила жизни без ночных клубов. Однако регулярные вечеринки наносили серьезный удар по ее бюджету, и тогда у нее в голове созрел план. Уолтон решила, что больше не будет платить 3,5 доллара за вход в клуб, — она будет проникать в него через окно в женском туалете. Вот только на деле миссия оказалась невыполнимой: высокие каблуки и обтягивающая мини юбка помешали Каре успешно приземлиться в туалете, — она свалилась с подоконника на пол и выбила себе два передних зуба. Однако, несмотря на это, для девушки все кончилось хорошо: администрации ночного заведения по решению суда пришлось заплатить Каре 12 тысяч долларов на новые зубы.

Неудачное закаливание

530 тысяч долларов — именно столько фирма, производящая надувные бассейны для сада, выплатила 30-летнему Дэннису Уайтли. По мнению присяжных, компания должна была упомянуть в памятке о том, что вода, налитая в бассейн из подземной скважины, должна прогреться хотя бы до 19 градусов. Дэннис же приступил к водным процедурам в десятиградусной воде, из-за чего вскоре ему пришлось вызвать скорую. Врачи госпитализировали мужчину с сильным переохлаждением.
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Истории , Кэтлин Робертсон
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