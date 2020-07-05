Трагические истории любви знаменитостей 

Любовь — прекрасное чувство, дарящее невероятный калейдоскоп эмоций. Но, к сожалению, она не всегда заканчивается историей о том, что «жили долго и счастливо». «Рамблер» подобрал несколько историй о трагической любви.

Это была любовь с первого взгляда. Оперная певица и миллиардер встретились на круизном судне во время путешествия по средиземному морю.

Несмотря на значительную разницу в возрасте и наличие супругов Мария и Аристотель были всецело поглощены вспыхнувшим чувством. Спустя некоторое время оперная дива бросила мужа и упорхнула к богатому возлюбленному. Когда Онассис окончательно добился расположения молодой женщины и понял, что она целиком и полностью в его власти, он стал проявлять агрессию. Публичные унижения, измены и рукоприкладство — вот из чего состояла жизнь певицы.

Несмотря на это, Мария продолжала питать нежные чувства к своему мучителю. Окончательно разбило сердце Каллас известие о том, что ее возлюбленной тайно женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди

Онассис осознал свою ошибку перед смертью. Последние годы жизни он мучился, а рядом с ним находилась не законная жена, а Мария, которая смогла простить возлюбленного.

Актеру было всего 25, когда он встретил свою первую любовь — Дженнифер Сайм. Молодые люди упивались чувствами к друг другу и строили планы, мечтая о светлом будущем.

Спустя год отношений девушка забеременела. Несмотря на то, что Киану не спешил делать предложение руки и сердца, он был вне себя от радости. Влюбленные с нетерпением ждали рождения дочери. Но девочка погибла, так и не успев появиться на свет.

Эта трагедия дала трещину в счастливых отношениях. Сайм потеряла не только ребенка, но и любимого мужчину, поэтому она стала выпивать. Алкогольная зависимость погубила девушку — возвращаясь в нетрезвом состоянии домой, Дженнифер попала в автокатастрофу.

Гибель Сайм окончательно раздавила Киану — он замкнулся и стал сторониться отношений. Долгое время после смерти Дженнифер он никого не подпускал к себе, оплакивая любимую женщину.

За этим романом в 60-х следил весь Голливуд. Она — восходящая актриса, а он — талантливый режиссер.

Сначала Шэрон и Роман не нашли общий язык, но, несмотря на это, мужчина предложил артистке роль в своем новом фильме. С того момента все и началось. Их чувства были сильнее стихийного бедствия, и они не скрывали своих порывов.

Спустя четыре года Полански сделал Тейт предложение руки и сердца. Девушка, не задумываясь, приняла его. После свадьбы актриса забеременела, и будущие родители стали готовиться к появлению наследника.