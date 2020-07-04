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Какие татуировки делали себе русские на фронте 

Анастасия Иванова 1 час назад
Какие татуировки делали себе русские на фронте
Фото: РИА Новости
Несмотря на строгие порядки, военнослужащие Красной армии делали себе татуировки. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Некоторые военнослужащие делали татуировки прямо во время перерывов между боями. Таким образом, они коротали время и отвлекались от насущных проблем. Они также считали, что некоторые рисунки могут приносить удачу в бою.
Среди бойцов Красной армии была популярна татуировка на левой руке в виде пятиконечной звезды — символа молодой советской республики. Некоторые красноармейцы кололи Адамову голову — символическое изображение человеческого черепа с двумя перекрещенными костями. Такая татуировка означала бесстрашие и готовность отдать свою жизнь.
Иногда красноармейцы изображали на своем теле роды войск, символики подразделений, в том числе гербы и флаги. Моряки часто накалывали якорь. Самыми распространенными типами татуировок были инициалы из трех букв или имена, например «Саня», «Петя».
Во времена Великой Отечественной войны количество красноармейцев с татуировками сильно возросло. Некоторые это связывают с появлением военнослужащих, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Чаще всего встречались татуировки с изображением вождей партии — Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
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