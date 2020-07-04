За что героев ВОВ лишали Золотой Звезды

Звезда Героя СССР — особый символ отличия, который вручался за коллективные или личные заслуги перед Отечеством, а также за совершение подвига. Всего звания кавалер «Золотой Звезды» удостоились 12 776 человек, включая тех, кто имел по два, три и даже четыре комплекта наград. Но были и те, кто по разным причинам не смог сохранить честь и достоинство героя, — у 72 человек звезду отобрали. Еще 61 кавалер был лишен звания, однако позднее был в нем восстановлен.

За предательство

Проявив отвагу в бою, некоторые герои не смогли вынести тягот плена и вступали в сотрудничество с немцами. Советские летчики Бронислав Антилевский и Семен Бычков — мастера своего дела, проявившие необычайную смелость и силу духа во время Великой Отечественной войны. Один — стрелок-радист, имевший 56 успешных вылетов, другой — обладатель двух орденов Красного Знамени, ордена Ленина и Золотой Звезды за 15 сбитых самолетов противника.

В 1943 году при выполнении задания оба летчика были сбиты в бою и попали в плен. До сих пор доподлинно неизвестно, был ли их переход к немцам вынужденным или добровольным. На суде Бычков пояснил, что командующий авиацией РОА Виктор Мальцев занимался вербовкой советских летчиков, находившихся в лагере Морицфельд. За отказ вступить в ряды власовцев Семен был избит до полусмерти, после чего две недели провел в госпитале. Но и там на Бычкова оказывалось психологическое давление. Мальцев уверял, что при возвращении в СССР его ждет расстрел как изменника, грозил ему еще худшей жизнью в концлагерях. В конце концов у летчика сдали нервы, и он согласился вступить в ряды РОА.

Словам Бычкова на суде не поверили. Он, как и Антилевский, пользовался большим доверием у немцев. Записи с их призывами перейти на сторону противника транслировались на линии Восточного фронта. Летчики получили немецкие звания, хорошие должности, им доверяли боевые машины и личный состав.

Если для некоторых подсудимых наличие медалей «За отвагу» и звания Героев СССР были смягчающим обстоятельством, в деле с перебежчиками и предателями этот фактор играл роковую роль. Оба «сокола Власова» были лишены всех званий и приговорены к расстрелу.

«Их было только 28, а за спиной была Москва»

О подвиге воинов-панфиловцев, остановивших фашистов на подступах к Москве, знает каждый, кто интересуется историей ВОВ. Биография одного из них — Ивана Добробабина (Добробабы согласно метрике) — могла бы стать основой для остросюжетного фильма. В ноябре 1941 года Иван во главе легендарной 4-й ротой 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 8-й дивизии принял неравный бой с врагом. За подвиг перед Отечеством в июле 1942 года был награжден посмертно.

Между тем Добробабин остался жив. Тяжело контуженный, он попал в плен, где стал сотрудничать с немцами, поступив на работу в полицию. В 1943 году пересек линию фронта и бежал в Одессу. Он был снова зачислен в ряды советских солдат. Лишь в 1947 году кто-то узнал в его лице бывшего нацистского полицая.

В суде выяснилось, что Иван Добробабин — один из панфиловцев, Герой Советского Союза. Его лишили всех званий и наград и признали виновным в сотрудничестве с оккупантами, дав 15 лет тюрьмы.

На этом история могла закончиться, если бы в 1955 году не открылись новые обстоятельства, подтверждающие тот факт, что в полицаи красноармеец пошел по приказу командира партизанского отряда. В тот же год Добробабина амнистировали, и лишь в 1993 году по решению Верховного суда Украины он был полностью освобожден от всех обвинений. Звание Героя СССР ему так и не вернули. Добробабин скончался спустя три года, полностью реабилитированный в глазах общества, но так и не успевший восстановить историческую справедливость.

Плата за любовь

Жизнь Георгия Антонова — это история большого успеха и стремительного падения. Начало Великой Отечественной войны офицер встретил в составе 660-го артиллерийского полка 220-й стрелковой дивизии. Опытный командир к тому времени уже проявил себя в освободительных боях на Западной Украине и Карельском перешейке.

При столкновении под Оршей Антонов заменил убитого начальника артиллерии, взяв командование полком на себя, и обеспечил выполнение поставленных боевых задач, за что был удостоен наивысшей для звания капитана награды — ордена Красного Знамени.

Затем были сражения на берегах реки Березина, где под командованием Антонова артиллерия стрелкового полка прикрывала наступавшую пехоту. За героизм и мужество, проявленные в боях, командир был представлен на Золотую Звезду.

К окончанию войны Герой Советского Союза Георгий Антонов уже служил в должности командира артиллерийского дивизиона на полигоне Алленштайг в Австрии. После капитуляции Германии этот крупный объект перешел в ведение советских оккупационных войск.

Военное командование всячески пресекало контакты военнослужащих с местным населением, особенно с женщинами. Нарушение приказа грозило немедленным выдворением в СССР под конвоем. На родине независимо от званий и должности офицера выгоняли из партии и увольняли из армии.

Георгий Антонов, несмотря на военную выправку, оказалось человеком весьма приземленным. Вне службы он мог «принять на грудь», расслабиться и отправиться на поиски приключений, за что не раз подвергался дисциплинарным взысканиям. Однако звание Героя СССР удерживало начальство от применения серьезных мер.

Последней каплей стала интимная связь майора, которого в Москве ждала жена, с австрийкой Франциской Нестерваль. По причине «морального разложения личности» было принято решение выслать Антонова в Закавказский военный округ. К делу «прикрепили» и факт дружбы с бывшим врачом полка Лазаревым, уличенным в измене родине в 1947 году, публичные хвалебные отзывы майора об американской военной технике и привязанность к спиртному.

Узнав о грядущем отъезде, военнослужащий начал планировать побег. Как следовало из материалов уголовного дела, «26 мая 1949 года Антонов, уложив свои личные вещи в три чемодана, на грузовой машине отвез их в г. Алленштайг и сдал в камеру хранения, продал за 5000 шиллингов свою личную машину таксисту, австрийскому гражданину, и с ним же договорился о том, что тот отвезет его за 450 шиллингов в Вену вместе с сожительницей».

Влюбленным даже удалось перебраться в ту часть Вены, которая находилась под контролем американцев. Антонов приказом начальника артиллерии Советской армии был признан «изменником Родины и дезертиром» и исключен из состава Вооруженных сил. Ввиду недосягаемости обвиняемого он был заочно осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей с полной конфискацией личного имущества. Звания и многочисленные медали, которые он заслуженно получил за проявленный героизм в период Великой Отечественной войны, у него отобрали. Антонов также был лишен всех военных регалий.

Фальшивый герой

22 мая 1940 года газета «Комсомольская правда» опубликовала очерк о «подвигах» Героя Советского союза Валентина Пургина. Список их так велик, что хватил бы на несколько жизней. Это и выполнение специального задания на Дальнем Востоке в 1939 году, и ранение, полученное в боях с японскими милитаристами, и героические сражения с белофиннами в 1940-м. По итогам войны с Финляндией кавалер ордена Красного Знамени и двух орденов Ленина Валентин Пургин и получил звание Героя СССР.

Однако по фотографии, опубликованной в газете, сотрудники компетентных органов узнали во Валентине Голубенко преступника, находящегося в розыске после побега из мест лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что мошенник, за плечами которого уже было несколько тюремных сроков, при помощи матери, работавшей уборщицей в здании президиума Верховного Совета СССР, крал ордена и наградные книжки, ставил печати на собственноручно написанных рекомендательных письмах и приказах.

Голубенко-Пургин, умело входивший в доверие к людям и пользовавшийся личными связями, объездил всю страну по поддельным документам в качестве журналиста «Правды» и «Комсомолки». А во время Финской кампании он отсиживался у приятеля в Москве, тратя командировочные в свое удовольствие. И даже его нахождение в иркутском госпитале с тяжелым ранением было умело сфабриковано.