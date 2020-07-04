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Почему сотрудникам Диснейленда запрещали носить бороду 

Александра Нечаева 7 часов назад
Почему сотрудникам Диснейленда запрещали бороды
Фото: Depositphotos
С момента открытия Диснейленда в 1955 году в парке развлечений не было ни одного сотрудника с бородой или усами. Запрет иметь растительность на лице сняли лишь недавно. По какой причине были запрещены бороды и усы в Диснейленде, рассказывает «Рамблер».
Возможно вы удивитесь, но запретил сотрудникам бороды и усы сам Уолт Дисней, который, кстати, сам никогда не сбривал растительность под носом. Тем не менее, он был убежден, что на территории детского парка не место людям с длинными волосами, бородами и усами. И дело было вовсе не в том, что Дисней опасался, что детей такой вид напугает. Знаменитый американский предприниматель и мультипликатор отмечал, что это, скорее, вопрос престижа.
Лишь в 2000 году правила, наконец, решили пересмотреть. Сотрудникам Диснейленда разрешили носить небольшие усы, отмечая, что они должны быть идеально ухоженными.
И только в 2012 году впервые за всю историю существования Диснейленда в новых правилах закрепили, наконец, право сотрудников иметь растительность на лице.
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Комментарии 1
Истории , Уолт Дисней
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