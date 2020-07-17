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Пикантные сексуальные традиции викторианской эпохи, о которых вы, возможно, не знали 

Passion.ru 57 минут назад
Сексуальные традиции викторианской эпохи
Фото: Холман Хант — Пробудившийся стыд (1853)
Беспредел приличий и приторно-пуританское невежество вкупе с развращенными тайными желаниями — вот, пожалуй, как можно охарактеризовать общественный настрой того времени. И пока молодых леди пытались образовать с помощью пособий вроде «N способов разнообразить супружескую жизнь», более зрелые личности были весьма смелы и развратны в интимных вопросах. О том, как обстояли дела с моралью и сексуальными премудростями в викторианскую эпоху — на сайте Passion.ru.

Абсолютная безупречность и отсутствие мезальянсов

Леди и джентльмены того времени должны были являть собой настоящий идеал или пример абсолютной безупречности. В высшем свете сформировались определенные нормы и правила поведения, которые ни в коем случае нельзя было нарушать. Так, например, в немилость попало человеческое тело — людям рекомендовалось забыть о чувственности и о том, что у них есть потребности или желания. Женщинам и мужчинам в доме разрешалось открывать лишь лицо и кисти рук, а на улице надлежало появиться непременно с высоким стоячим воротником и галстуком (джентльмен), а также в перчатках (леди), в противном случае люди считались практически голыми и подвергались критике.
Кроме того, особо ценилась чистота крови. Аристократия ревностно охраняла традиции и следила за тем, чтобы в их круг не проникли иностранцы. Поэтому и мезальянсы (неравные или неугодные браки) не допускались, иначе им пришлось бы столкнуться с непониманием касты. Отчасти поэтому в то время было так много незамужних особ и холостяков — мужчины и женщины просто не могли найти себе пару в своем окружении.

Культ лицемерия и чопорности

Люди того времени были весьма горды собой, поэтому викторианская эпоха была, бесспорно, периодом безграничного высокомерия и тщеславия. В обществе царил культ ханжества и чопорности. Так, например, незамужние девушки ни в коем случае не должны были оставаться один на один с мужчиной, иначе бы их репутация была загублена навсегда. Если мужчина внезапно овдовел, то ему срочно нужно было разъехаться со взрослой незамужней дочерью или пригласить в дом компаньонку, в противном случае их могли бы обвинить в кровосмешении и прочих непристойностях. Признаваться в своей симпатии так же не разрешалось. И даже если девушка просто спросила бы у незнакомца на улице, как ей пройти в какое-то конкретное место, то ее тут же могли причислить к распутным девкам и обращаться с ней соответствующим образом.

Идеальный супруг — тот, кто приближался к жене только с ее позволения

Во времена викторианской эпохи идеальным партнером был мужчина, который приближался к своей супруги только с ее позволения и лишь затем, чтобы решить вопрос с наследниками. Что касается дозволительных поз, то, например, дамам категорически запрещалось заниматься сексом стоя, после плотного обеда или в состоянии легкого алкогольного опьянения. Считалось, что все это нанесет непоправимый урон женскому организму, а если вдруг дама еще и забеременеет в этот момент, то ребенок может появиться с какими-либо отклонениями. Мужчины, кстати, чувствовали себя более вольготно и могли позволить себе некоторые шалости с женщинами, которые были ниже их по социальному (и моральному) статусу.

Дама не могла сама раздеться перед актом, только лишь с помощью мужчины

Прежде чем отправиться на супружеское ложе, даме предстояло избавиться от юбок и корсета. Самостоятельно она это сделать не могла, поэтому приходилось покорно ждать, пока мужчина освободит ее от этого вороха одежды.

Беременная дама считалась верхом неприличия

Женщины, находящиеся в положении, объявлялись чуть ли не персонами нон-грата — они вынуждены были сидеть в четырех стенах и не показываться в обществе, пока их ребенок не появится на свет. Любые разговоры, касающиеся беременности, считались непристойными и неуместными. Дамам приходилось самостоятельно справляться «с проблемой», не жалуясь на свою долю и не обсуждая, данный факт как таковой.

Подмываться каждый день и обсуждать дамское нижнее белье также было недопустимо

Удивительно, но в то время считалось непристойным ежедневно подмывать промежность (и вообще использовать воду не по назначению). Чтобы хоть как-то компенсировать невозможность ежедневной гигиены, на панталонах специально делали открытый шаговый шов. Что касается самого белья, то данная тема была запретной в высшем обществе и ни в коем случае не поднималась.
Если говорить о простых людях, то они и вовсе были уверены, что регулярное омовение в горячей воде может привести к различным заболеваниям, поэтому и вовсе не утруждали себя такими «мелочами». Богатые же хоть и имели возможность время от времени нежиться в горячей ванной, делали это исключительно в одежде и «на скорую руку». Поэтому и сексуальность в то время была весьма условной — антисанитария, отсутствие канализации и пренебрежение элементарными правилами гигиены скорее гасили желание, нежели способствовали раздуванию страсти.

Чтобы замаскировать запах немытого тела, требовалось большое количество духов

Средство, похожее на дезодоранты, появилось лишь в 1880-х годах, поэтому представителям высшего общества приходилось в буквальном смысле слова обливать себя духами, чтобы скрыть запах немытого тела. Увы, но благоухать им не всегда удавалось, поэтому смрад, стоящий в то время повсеместно, был уже практически привычным делом. От людей пахло потом, нестиранной одеждой, старым сыром, кислым молоком и прочими «деликатесами». То, что творилось тогда с людьми и обществом, например, точно передает Патрик Зюскинд в своем знаменитом произведении «Парфюмер».
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Истории , Патрик Зюскинд
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