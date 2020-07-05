В каких республиках СССР жилось лучше всего 

Вероятно, многие, кто ещё застал СССР и успел побывать в разных его республиках, помнят бросавшуюся в глаза разницу в жизненном уровне населения большинства областей России, особенно центральных, и некоторых республик.

На фоне хронической бедности и тотального товарного дефицита в регионах российского Нечерноземья (где относительным изобилием выделялась Москва) магазины, а особенно рынки в некоторых местностях Закавказья и Средней Азии смотрелись продовольственной мечтой среднего российского обывателя.

Городское население большинства союзных республик выглядело зажиточнее обитателей многих российских провинциальных городов. Да и между сельским населением союзных республик и России была ощутима эта разница, причём русское население союзных республик также зачастую жило явно лучше, чем в России. Например, у некоторых было по автомобилю, в то время, как для семьи московского профессора в позднем СССР это казалось совершенно недостижимым жизненным уровнем.

Заниженные цены для друзей

На самом деле, директивная финансовая и торговая политика, при которой энергоносители и другая продукция Российской Федерации «продавались» союзным республикам по заниженным ценам, а их продукция «покупалась» по завышенным, а также приоритетное инвестирование средств в производство на «национальных окраинах», обкрадывали российского производителя и потребителя. Жители большинства республик больше получали, чем отдавали.

Согласно советским ценам, к 1989 году только у Азербайджана и Белоруссии было положительное сальдо во внешней торговле Советского Союза. У Российской Федерации импорт превышал экспорт. Это происходило потому, что и «братским социалистическим странам» советские энергоносители и некоторая продукция машиностроения продавались по заниженным ценам.

При пересчёте же на мировые рыночные цены вырисовывается совсем другая картина. РСФСР имела положительный баланс во внешней торговле 32,6 млрд рублей (по тогдашнему инвалютному курсу), другой такой республикой был Азербайджан (550 млн руб.). У остальных республик было отрицательное сальдо, причём наибольшее оно было у Казахстана (7 млрд руб.), Украины (6,5 млрд) и Узбекистана (4 млрд).

Во внутрисоюзной межреспубликанской торговле была примерно такая же картина. Лидер положительного баланса по-прежнему Россия, за ней шла Туркмения как ещё одна нефтегазовая «житница» страны. В «лидерах» отрицательного баланса находилась та же тройка, что и во внешней торговле.

При такой финансово-экономической политике КПСС Российская Федерация становилась общесоюзным донором. При межреспубликанской торговле, в пересчёте на душу населения, в 1989 году каждый россиянин «инвестировал» в другие республики ежегодно по 209 рублей.

Другой республикой-донором, меньшего масштаба, была Туркмения — по 11 рублей с человека в год. Остальные республики получали, причём в наибольшем выигрыше находились: Литва (997 рублей), Эстония (812 рублей), Молдавия (612 рублей), Латвия (485 рублей), Армения (415 рублей).

Дотации

Но помимо межреспубликанской торговли существовало ещё и дотирование из общесоюзного бюджета, когда собранные средства перераспределялись по республикам. Поэтому для представления о жизненном уровне, более наглядны расчёты для позднего СССР по среднедушевому производству и потреблению в пересчёте на рыночные цены в долларах.

Любопытно, что во время перестройки дисбаланс здесь рос всё менее выгодно для жителей РСФСР и всё более выгодно для некоторых союзных республик.

Так, если в 1985 году в РСФСР было произведено продукции на $14,8 тысяч на человека, а потреблено на $12,5 тысяч на человека, то в 1990 году эти цифры составили соответственно $17,5 тыс. и $11,8 тыс.

В то же время Грузия в 1985 году произвела на душу населения $12,8 тыс., а потребила на $31,5 тыс. ; в 1990 году, соответственно на $10,6 тыс. и $41,9 тыс. Популярный анекдот, когда Рейган и Горбачёв хвалятся друг перед другом уровнем жизни в своих странах, причём первый говорит о белых, а второй — о грузинах, содержит, как и любой анекдот, только долю шутки.

Почти столь же значительной была разница в уровне потребления и производства на человека в пользу первого: в Узбекистане, Таджикистане и Армении (почти втрое), в Эстонии (более чем вдвое), в Азербайджане и Туркмении (вдвое).

Единственной, кроме РСФСР союзной республикой, где среднедушевое производство по мировым рыночным ценам превышало потребление, была Белоруссия (в 1990 году $15,6 тысяч и $12 тысяч соответственно).

Не только поздний СССР был «империей наоборот»: так называемые «колонии» богатели за счёт щедрости «метрополии». Поэтому неудивительно, что когда Ельцин в 1990 году заявил, что пусть союзные республики отделяются от СССР, если хотят, и сам повёл дело к отделению РСФСР (случай, когда «имперский центр» сам решил выйти из состава «империи»), то его курс встретил поначалу бурное одобрение большинства россиян.