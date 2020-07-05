Открытия, кардинально изменившие сексуальную жизнь

Странно думать, что до сих пор в вопросах человеческой анатомии встречаются «белые пятна», но когда-то их было гораздо больше. То, чего люди не знали, они домысливали: ученые строили самые дикие предположения о назначении клитора, природе женского оргазма и о многом другом. Давайте прочитаем о самых грандиозных анатомических открытиях в области секса.

«Семенные зверьки»: открытие сперматозоида

О том, что сперма существует, знали всегда. Но вот то, что она состоит из живых клеток, было для всего научного мира шоком. Сперматозоиды впервые описал нидерландский ученый-микроскопист Антони ван Левенгук в 1677 году. Левенгук был настоящим фанатом микроскопа, и у него, судя по всему, при себе имелся чек-лист всего, что нужно под ним рассмотреть: слезы, кровь, слюну и, наконец, сперму.

«Истерический пароксизм» или вся правда о женском оргазме

История женской сексуальности — долгая, мучительная и местами кровавая. Ученые XIII века тесно связывали женский оргазм и зачатие. Они были уверены, что без оргазма женщина не сможет забеременеть. Об этом мы узнали из средневековых текстов и, с первого взгляда, новость эта скорее хорошая. Но на самом деле нет.

В те времена люди были убеждены, что женские половые органы и оргазм устроены так же, как мужские. Они просто «вывернуты наизнанку». В чем же проблема? Изнасилования. Если после изнасилования женщина забеременела, это могло значить, по мнению средневековых мужей, лишь одно — она получила удовольствие от того, что с ней сделали.

Быстрая перемотка вперед: на дворе XIX век, а женщин лечат от болезни, известной как «истерия». Симптомами заболевания считались хроническая усталость, раздражительность, головные боли, тяжесть в животе и тревожность. Причиной всему, решили врачи, была «блуждающая матка», а единственным лекарством — генитальный массаж, который пользовался огромной популярностью у дам. После того как она испытывала припадок («истерический пароксизм») наступало облегчение. Впрочем, припадок никак не связывали с сексуальным удовольствием — секса же не было!

В 1940 году ученые Альфред Кинси, наконец, провел огромный опрос о сексе и сексуальности, который — ура! — наконец поведал миру о том, что женщины тоже мастурбируют и испытывают оргазм.

«Щекотка Уиппла»: точка G

История точки G началась с немецкого анатома по имени Эрнст Графенберг. В своих исследованиях он затронул и тему женской сексуальности — не очень популярную в 40-е годы.

Однажды Графенберг обнаружил чувствительную зону внутри влагалища, расположенную на передней стенке на расстоянии примерно 7 см от входа. Сегодня эта область известна как точка G, но тогда исследователь даже не стал давать ей названия, написав просто: «Главная эротическая зона, возможно, даже более важная, чем клитор». Что по‑настоящему удивило Графенберга — при стимуляции этой зоны женщины не просто достигали оргазма, но и эякулировали.