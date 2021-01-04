Как ошибка Google чуть не привела к войне двух стран

Как правило война — вполне обоснованное решение, однако происходили в истории случайности, из-за которых развязывались те или иные сражения. "Рамблер" рассказывает о схожем случае, который чуть не довел две страны до кровопролития.

Подразделение армии Никарагуа в 2010 году вторглось на территорию Коста-Рики, ориентируясь с помощью неправильно составленных карт Google . Командир отряда распорядился занять остров Калеро на середине реки Сан Хуан, где военные и возвели временный лагерь под флагом Никарагуа, а также произвели вырубку деревьев в заповеднике и приступили к очистке реки.

Согласно официальным картам, остров принадлежит Коста-Рике, а граница между двумя странами проходит по правому берегу Сан Хуан, хотя на некоторых участках разделение осуществляется непосредственно по реке.

Президент Коста-Рики Лаура Чинчилья осудила действия солдат Никарагуа, однако призвала своих граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации. Стоит сказать, что у Коста-Рики нет регулярной армии, поэтому с ответными мерами возникли бы сложности. В то же время Министр иностранных дел страны попросил Google оперативно исправить ошибку на карте. Представители компании причину случившегося объяснить не смогли, но предположили, что при составлении карты использовались старые источники.