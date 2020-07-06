Какие предсказания для России сделал Сталин 

Иосифа Сталина кто-то воспринимает как кровавого тирана, кто-то — как великого правителя. Но мало кто знает его как пророка. Между тем Сталин изрек немало предсказаний, которые, как показало время, сбылись.

Война с Финляндией и Германией

В сентябре 1939 года, вскоре после нападения фашистской Германии на Польшу, посол Советского Союза в Швеции А. М. Коллонтай приехала в Москву. Ее пригласили в Кремль. Александру Михайловну принял лично товарищ Сталин. Впоследствии она изложила подробности их разговора в своем дневнике.

Сначала речь зашла о назревавшем тогда конфликте с Финляндией. «Если уж не удастся его предотвратить, то он будет недолгим», — сказал вождь. Действительно, Советско-финская война продлилась всего несколько месяцев — с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Сталин также много говорил об усилении бдительности на границе и внутри страны: «Надо практически готовиться к отпору, к войне с Гитлером».

Сейчас эти слова, возможно, никого не удивят. Но в то время они звучали странно. Дело в том, что на тот момент формально между двумя державами царила дружба. Сталин и Гитлер обменивались поздравлениями по случаю праздников и заверяли друг друга в своей лояльности.

19 августа 1939 года было подписано Германо-советское торговое соглашение. В его рамках Советский Союз обещал регулярно поставлять Германии металлы, нефтепродукты, зерно и прочую продукцию, в том числе и предназначенную для военных целей. В свою очередь немцы тоже брали обязательство поставлять СССР различное оборудование, включая военную технику. А 23 августа Молотов и Риббентроп подписали знаменитый пакт о ненападении. Красная Армия участвовала в разделе Польши, и в сентябре были проведены совместные парады германских и советских вооруженных сил на территориях Западной Украины и Белоруссии, присоединенных к СССР.

Развенчание культа личности и распад СССР

Под конец беседы с Коллонтай Сталин много рассуждал о роли личности в истории и вдруг произнес следующее:

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже… И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться…»

Говорил он и о развитии в стране национализма, возникновении межнациональных противоречий. Как мы знаем, все эти события начали происходить примерно через полвека.

Ближневосточные конфликты и западные санкции

По словам Сталина, в будущем наше государство ожидали весьма крутые повороты: «Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток, возникнут острые противоречия с Западом…» Это то, что мы наблюдаем сейчас.

Возрождение России

Однако, добавил вождь, в будущем россияне обратятся к идеалам своих отцов и дедов, частично вернут социалистический уклад жизни, и это сделает страну процветающей.

Раздел Луны

Весной 1945 года на Потсдамской конференции Сталин неожиданно предложил своим коллегам из Великобритании и США обсудить вопрос о разделе… Луны. Поначалу те подумали, что ослышались и что советский лидер имел в виду раздел Германии. Но Иосиф Виссарионович уточнил: «О разделе Германии мы уже договорились. Я говорю именно о Луне».

Сталин добавил, что у СССР имеются свои виды на спутник Земли. Возможно, если бы Хрущев оказался столь же дальновиден, как и его предшественник, первыми на Луну ступили бы советские космонавты. И возможно, это произошло бы раньше 1969 года.

Провидец или футуролог?

Имел ли Сталин на самом деле какие-либо способности к предвидению? Некоторые источники утверждают, что он не был чужд оккультизма, интересовался магией, астрологией, общался с экстрасенсами и провидцами. Но это неподтвержденная информация. С другой стороны, чтобы давать прогнозы насчет судьбы страны, а не конкретного человека, достаточно обладать знаниями по футурологии, видеть тенденции и перспективы развития ситуации. Так или иначе, но «пророчества» оправдались.