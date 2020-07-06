Зачем Англия и Франция хотели напасть на СССР

После того, как между СССР и Германией был заключен пакт Молотова-Риббентропа, союзники стали воспринимать Сталина как реального союзника Гитлера. Сразу после подписания документов Москва стала поставлять «новому другу» нефть и нефтепродукты, полученные из кавказских месторождений. Благодаря усилиям СССР вермахт получал достаточное количество топлива для своих танков, кораблей и самолетов.

Англия и Франция начали разрабатывать план будущей атаки на Советский Союз, и их главной целью стал Кавказ. Во время оккупации Парижа немцам удалось завладеть секретными документами генерального штаба Франции. В них указывалось, что союзники собирались оккупировать Бакинские месторождения нефти, операция получила документальное подтверждение.

Удар «Копья»

Будущая операция получила название «Копье» и ее суть заключалась в бомбовом ударе по нефтяному району Баку. Облегчало атаку, то, что регион, по сути, представлял собой склад горючих материалов под открытым небом.

Напасть на Советский союз англичане и французы решили после раздела Польши и нападения СССР на Финляндию, которое продемонстрировало слабые стороны русских. Кавказская нефть давала стране 80% бензина для самолетов, 90% керосина и 96% масел для тракторов и автомобилей.

В докладе премьер-министру Даладье от 22 февраля 1940 года командующий сухопутными войсками Франции генерал Гамелен заметил, что лишившись месторождения Советский союз, очень скоро окажется в кризисе. По мнению посла Лондона в Москве Р. Криппса нападение на Кавказ — это нокаутирующий удар для СССР, так как экономика и армия «питается» бакинской нефтью.

Перед тем как французский представитель в Финляндии капитан Стелэн отбыл в Хельсинки, его ознакомили с картой операции «Копье». После авиационных налетов из Ближнего Востока на Азербайджан и Северный Кавказ, начнется наступление сухопутными силами в северном направлении. Одновременно направленный в Финляндию 150-тысячный корпус, совместно с финнами нанесет удар с Карелии, в результате чего, наступающие с флангов армии соединятся возле Москвы.

Союзники ищут друзей

Весной 1940 года Союзники разработали план будущей атаки. Они сходились во мнении, что для воздушного удара по кавказским нефтепромыслам достаточно сотни бомбардировщиков, которые за пять дней разрушат инфраструктуру региона.

Для боевых действий планировалось использовать 150-тысячный французский корпус, концентрирующийся в Сирии, а также британский флот и авиацию. Проводить атаку целесообразней было с территории Турции или Ирана. Поддержать союзников должна была турецкая армия, а английские и французские сухопутные войска атакуют с территории Персии. [С-BLOCK]

Дипломатический посланник Анкары в Швейцарии в своих донесениях домой писал, что французский посол Р. Массильи предлагает совместные действия их стран, направленные против СССР. Француз утверждал, что их вооруженные силы на Востоке насчитывают 500 тысяч человек и вместе с турецкой 30-тысячной армией и флотом Британии они захватят нефтяной регион России за 10 дней. Советская армия, промышленность и сельское хозяйство останется без горючего, что ослабит Москву и приведет к разрушению сталинского режима.

Получить согласие Тегерана оказалось сложно, из-за прогерманской ориентации иранского лидера Реза-шаха Пехлеви. Находясь под влиянием военных успехов Германии и окончания советско-финской войны, турки также не спешили с ответом и выбрали выжидающую позицию.

Почему похода за нефтью сорвался

СССР знал о планах Запада и мобилизовал все силы для скорейшего завершения Зимней войны. Конец боевых действий в Финляндии не отобразилось на планах Лондона и Парижа. 12 марта 1940 года в Великобритании прошло обсуждение, посвященное будущей войне с СССР, а через неделю в Алеппо совещалось командование французский и английских вооруженных сил. Союзники пришли к выводу, что воздушные атаки можно начать в июле того же года, сразу после подготовки аэродромов.

О планах Лондона и Парижа советское командование узнало от своей разведслужбы и Германии. Оборону Кавказа усилили авиационной дивизией и несколькими сотнями зениток. Атаку на советский Кавказ сорвал Гитлер. В апреле 1940 года он оккупирует Данию и Норвегию, а в мае-июне вермахт переходит в наступление на Францию и Бельгию. Полный разгром союзников корпуса сделал планы похода несбыточными.