Жуткие эксперименты над людьми в нацистской Германии

Сложно описать словами, каким зверствам подвергались пленники концлагерей. До нас дошло множество историй о мучительных испытаниях, которые выпали на долю заключенных. Причем непонятно, кому не повезло больше: тем, кого признали годным к работе и отправили тяжело трудиться, или недееспособным, которых приняли под крыло врачи и начали ставить на них бесчеловечные медицинские опыты.

Давайте вспомним несколько самых кошмарных случаев из нацистской врачебной практики.

Эксперименты над близнецами

Имя доктора Йозефа Менгеле не зря стало нарицательным. Он прославился особо изощренными пытками над подопытными людьми. Особенно его интересовали близнецы. За время режима через его руки прошло около 1500 пар близнецов, из которых выжило всего лишь 300 человек. Большинство из них было младенцами не старше 5-6 лет.

«Ангел Смерти» особо не церемонился с детьми. Он впрыскивал им в глаза химический раствор, чтобы радужка изменила цвет, брал кровь у одного и переливал ее другому, одновременно заражал их опасными инфекциями, следил за психологическими реакциями ребенка, пока его брата или сестру подвергали пыткам. Вера Кригель, которой удалось выжить в клинике, рассказывала, что у доктора в кабинете стояли банки с глазными яблоками детей.

Но, пожалуй, самая дикая история произошла с цыганскими двойняшками. Менгеле сшил их спина к спине, чтобы получить сиамских близнецов. Дети непрерывно вопили от боли на протяжении нескольких суток, пока не умерли от заражения крови.

Семья Овиц

Еще одними жертвами врача-садиста стала семья музыкантов-лилипутов из Румынии. Для Менгеле такое количество карликов было настоящей находкой. Получив в распоряжение Овицев, он с жаром взялся за дело. Помимо привычных экспериментов с глазными каплями и инъекциями, Овицам заливали в уши холодную и горячую воду, вырывали у них зубы и волосы, брали пробы костного мозга. Женщинам впрыскивали в матку какую-то жидкость, которая невыносимо жгла.

Остальных членов семьи облучали радиацией — видимо, чтобы они не смогли в дальнейшем произвести потомство.

Помимо всего прочего, Овицы подвергались и моральным унижениям. Менгеле вынуждал их петь и танцевать для него, показывать нелепые юмористические номера, а также называл их именами семи гномов из сказки про Белоснежку. А однажды он читал лекцию перед аудиторией и выставил маленьких людей голышом в качестве экспонатов.

К слову, Овицы стали свидетелями, как двух карликов не из их семьи убили, сварили в кипятке и отправили их останки в музей.

Ужасы Дахау

Концлагерь Дахау был, пожалуй, самым страшным местом в нацистской Германии. Туда попадали оппозиционеры, коммунисты , душевнобольные, наркоманы и проститутки. Над заключенными Дахау царил врач Зигмунд Рашер. Ему нравилось отбирать совершенно здоровых людей и целенаправленно превращать их в инвалидов.

Одним из самых отвратительных экспериментов Рашера было исследование гипотермии. Он погружал мужчину в ледяную воду, держал в резервуаре несколько часов, а потом отогревал либо с помощью горячей ванны, либо двух женщин. Последние были вынуждены заниматься сексом с полумертвым телом, пока оно не оживет.

Еще один опыт Рашера был связан с перепадами давления. Пленники попадали в барокамеру, где постоянно менялось давление. Счастливчики сразу же умирали.

Те, кому повезло меньше, в прямом смысле сходили с ума от страшной головной боли.

Бывшие заключенные Дахау вспоминают, как однажды один из докторов решил проверить, можно ли продержать человека на одной морской воде. Для этого отобрали 90 цыган, которые вместо еды и питья сутки напролет получали лишь соленую жидкость. Дошло до того, что несчастные облизывали вымытый пол, надеясь получить хоть каплю пресной воды.

Эксперименты над гомосексуалами

Гомосексуальная связь в нацистской Германии строго каралась. Геев, попавших в концлагеря (лесбиянок так и не удалось вычислить), пытались излечить от их «недуга», вшивая им в паховую область капсулу с мужским гормоном, консистенция которого до сих пор осталась невыясненной. Особенно в этом преуспел доктор Карл Вернет, трудившийся в Бухенвальде.

Нужно сказать, что многие добровольно шли на эту операцию, чтобы изменить сексуальные предпочтения.

Но ничем хорошим это не заканчивалось: такие мужчины в итоге превращались в подопытных кроликов, за которыми пристально наблюдали врачи из концлагеря, заставляя тех заниматься сексом с женщинами-заключенными и наказывая за неповиновение.

Кастрация и стерилизация

Многих жертв нацистского режима навсегда лишили способности к деторождению. Доктор Карл Клауберг мечтал изобрести способ, с помощью которого можно будет максимально быстро стерилизовать тысячи людей. Расходным материалом стали пленники Аушвица в оккупированной Польше.

Сперва беднягам вводили вовнутрь инъекции нитрата серебра и йода. Когда подопытные стали умирать от кровотечения и рака шейки матки, Клауберг решил пойти по другому пути и начал облучать своих пациентов радиацией. Делалось это незаметно: человеку предлагали заполнить анкету, и пока он сидел за столом в течение нескольких минут, через него проходили рентгеновские лучи. После этого облученный не мог понять, откуда у него на теле взялись ожоги.

Заражение вирусами

Врачи из концлагерей регулярно подселяли заключенным вирусы. Нужно это было по двум причинам: проследить ход выздоровления и посмотреть, как выглядит организм человека, который не смог победить инфекцию и умер.

Один из самых вопиющих случаев — заражение сыпным тифом. Доктор Динг-Шулер инфицировал тысячу людей и разделил их на группы. Представителей контрольной группы вообще не лечили, а на представителях экспериментальной тестировали новую вакцину, которая не работала. В итоге большинство больных умерло в муках, а выжившие получили осложнения на всю жизнь.