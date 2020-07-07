Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбак спас из сетей редкого гангского дельфина 

Lenta.ru 2 часа назад
Рыбак спас из сетей редкого гангского дельфина
Фото: Lenta.ru
В индийском городе Пурния, штат Бихар, рыбак спас редкого дельфина, который запутался в сетях. Об этом сообщает Fox News.
В сети попал гангский дельфин — представитель исчезающего вида, который охраняется законами Индии. Чтобы помочь животному, мужчина прыгнул в воду, взвалил его на плечо и отнес подальше от рыбацких снастей.
С берега необычное зрелище наблюдала толпа зевак. Кто-то из местных жителей уведомил о произошедшем местные власти, которые организовали вывоз дельфина в безопасное место.
Гангские дельфины обитают в реке Ганг и ее притоках. Они вырастают до 2,6 метра в длину и могут весить до 90 килограммов. Их глаза почти не видят и лишь улавливают интенсивность и направление света. Вид насчитывает не более 3,5 тысячи особей.
В 2018 году сообщалось, что индийские рыбаки поймали и продали на рынке редчайшую гангскую акулу, подтвержденных случаев наблюдения которой не было более десяти лет. Исследователи еще в XIX веке знали, что в индийских реках встречаются пресноводные акулы, однако не могли подтвердить их существование с 1867 по 1996 год. Долгое время этот вид изучали по останкам трех особей из музеев в Калькутте, Берлине и Париже. Еще одну гангскую акулу поймали в 2001 году.
Видео дня. Грязные секреты Османской империи
Последние новости
Российская соцсеть проведет круглый стол о жизни детей с синдромом Дауна Российская соцсеть проведет круглый стол о жизни детей с синдромом Дауна В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за этого иностранцы по-черному завидуют русским
Из-за этого иностранцы по-черному завидуют русским
Какие находки Сибири шокировали археологов
Какие находки Сибири шокировали археологов
3 худших советских самолёта Великой Отечественной
3 худших советских самолёта Великой Отечественной
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
00:51
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
Безумный мир
Кот ошалел от голоса хозяина
00:11
Кот ошалел от голоса хозяина
Безумный мир
Когда создадут машину времени
11:00
Когда создадут машину времени
Безумный мир
Грязные секреты Османской империи
10:21
Грязные секреты Османской империи
Истории
На видео показали марсианский кратер Королев
00:50
На видео показали марсианский кратер Королев
Места Безумный мир
Писклявые цыплята обескуражили молодых обезьян
00:29
Писклявые цыплята обескуражили молодых обезьян
Безумный мир
На видео попал летящий на диване мужчина
02:56
На видео попал летящий на диване мужчина
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение