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Какие религии запрещают наносить татуировки 

Русская семерка 24 минуты назад
Какие религии запрещают наносить татуировки
Фото: Русская семерка
В наше время татуировки — очень популярное средство самовыражения. Их любит делать не только молодёжь, но и люди старшего возраста. Между тем основные мировые религии относятся к наколкам негативно.

Христианство

В Библии не так много упоминаний о татуировках и любых иных способах изменить внешний вид своего тела. Однако те, что есть, однозначно говорят — христианская религия выступает против такой практики.
Так, в Ветхом Завете в книге Левит (19:28) встречается следующая строчка: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». О недопустимости изменения внешнего вида тела говорит и цитата из Книги Второзаконие (14:1): «Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими». [С-BLOCK]
Дело в том, что в то время большинство мировых культур были варварскими. Соответственно, так или иначе их носители исповедовали культ жертвоприношения и другие жестокие ритуалы. Татуировки, к примеру, носили галлы, древние германцы и славяне. Их наличие считалось обязательным атрибутом, который поможет правильно совершить культ. А раз так, то нанесение на тело каких-либо знаков считается в христианстве проявлением язычества.
Тем не менее маленькие наколки на запястье в виде креста встречаются в Коптской православной церкви, приходы которой находятся в Египте, Ливии и Судане. Поскольку тамошние христиане живут в странах с подавляющим мусульманским населением, наколку на руку они делают для того, чтобы быть похороненными по-христиански. По словам священника Иоанна Валентина Истрати, последователи Христа на Ближнем Востоке иногда подвергаются гонениям со стороны приверженцев радикального ислама, посему татуировка в виде креста говорит о несгибаемой воле человека и его стремлении быть христианином во что бы то ни стало.

Ислам

Нанесение изображения на тело и ношение парика является одним из грехов, говорится в книге имама аз-Захаби «76 больших грехов». По словам профессора Кувейтского университета Мухаммада ибн Абдульгаффар аш-Шарифа, большая часть исламских учёных сходится во мнении, что наносить изображения на тело запрещено хадисами.
Так, в хадисе от Ибн Умара говорится следующее: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение) проклял тех, кто наращивает волосы, и тех, кому наращивают, тех, кто делает татуировки, и тех, кому делают».

Буддизм

В третьей по численности мировой религии наколки также крайне нежелательны. Как отмечет религиовед Артём Тюрин, среди последователей Будды считается, что татуировка является препятствием на пути перенесения сознания из тела после смерти — Пхова. Без этого невозможна реинкарнация.
Считается, что человек вкладывает в татуировку определённый смысл, то, что для него важно. Иными словами, это пристрастие, и тот, кто его поддерживает, копит плохую карму. Главная же цель буддиста — освободить себя от любых привязанностей.
Впрочем, в некоторых странах Юго-Восточной Азии распространена практика специальных татуировок — Янтов (священных узоров). Они содержат буддийские молитвы и магические символы.

Иудаизм

Говоря о запрете татуировок, иудеи ссылаются на недельную главу «Ваикра» из Пятикнижия: «И царапин по умершим не делайте на теле вашем, и наколотой надписи не делайте на себе. Я — Б-г». Раввин Якоб Шуб напоминает о еврейском мудреце Рамбаме, который сравнивал нанесение изображений на тело с обычаем язычников делать татуировки в знак преданности своему идолу.
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