Привычки, которые бесят русских в других странах

В другой стране или незнакомой культуре иногда могут встречаться особенности, которые поначалу кажутся нам неприемлемыми и даже пугающими — эти нюансы способны по-настоящему свести с ума, если не культивировать в себе безусловное принятие других.

Какие традиции и привычки других наций могут нас веселить, поражать своей простотой и логичностью, или напротив — бесить отсутствием здравого смысла? Мы собрали интересные примеры, которые могут повергнуть в шок с непривычки.

10 вещей, которые считаются нормальными в других странах, но нам они кажутся как минимум странными.

1. Небритая растительность на телах

Естественная красота ценится во многих странах Азии — в Китае, в первую очередь. Девушки могут совершенно спокойно появиться на пляже а-ля «натурель», более того, они будут еще и гордиться могучей порослью на ногах, подмышками и в паху.

2. Длинные ногти у мужчин

Эта странная особенность характерна для жителей азиатских и арабских стран, длинные ногти у мужчин часто можно увидеть в Латинской Америке, Индии и в Мексике. Общая причина одна: длинные ногти сигнализировали окружающим, что их владельцу не нужно трудиться в поте лица в поле.

3. Отсутствие урн на улицах

На улицах японских городов бывает очень сложно найти урну, чтобы выкинуть мусор. Японцы могут ходить часами напролет, держа мусор в руке в специальном пакете. В этой нации считается некрасивым ставить урны в парках или на ярко освещенных улицах — это портит урбанистическую эстетику.

4. Формат супермаркетов «всего понемножку»

Продукты вперемешку с бытовыми товарами, а иногда и обувью или одеждой, вполне могут встретиться в некоторых европейских и восточных странах. Логику владельцев понять довольно сложно — особенно в том контексте, что буквально за углом находится ровно такой же магазинчик с тем же набором товаров. Но, раз они до сих пор существуют, они кому-то зачем-то нужны.

5. Отсутствие штор на окнах

Жалюзи защищают дом от солнечных лучей, а вот от взглядов прятаться не принято во многих городах Польши, Швеции, Дании и Германии. Дело вовсе не в желании жить напоказ — напротив, считается, что воспитанный человек сам не станет беззастенчиво заглядывать в чужое окно.

6. Оплата наличкой за мелкие товары

В Италии и некоторых областях Испании нужно всегда иметь наличные деньги для оплаты мелких товаров стоимостью до 20 евро: карточку не всегда и не везде принимают. Это касается и кафе, и ресторанов, и некоторых музеев.

7. Табу на резкие звуки и шум

В Швейцарии, этом оплоте свободы и равенства, после 10 вечера нельзя не только шуметь, цокать высокими каблуками или громко петь песни, но и включать стиральную машинку, пылесос или даже фен. За нарушение этих правил могут потребовать поменять место жительства, даже если вы живете в собственном, а не съемном жилье.

8. Уличная обувь дома

Не принято разуваться дома в Испании и Италии, Англии, Дании, Швеции, Германии и Бельгии — более того, даже в гостях не принято снимать обувь. Встречать босым курьера с пиццей или суши будет воспринято совершенным моветоном.

9. Лекарства строго по рецепту

Ничего не получится купить в аптеке без рецепта от врача в Испании, Италии и некоторых городах Германии — даже за банальным жаропонижающим или лекарством от расстройства желудка нужно обратиться сперва к медикам. То же самое касается и витаминов, особенно — для детей.

10. Отсутствие отопления

Практически повсеместно не принято топить квартиры в странах Европы. Зимой в них довольно прохладно, мягко говоря — а пол часто оказывается покрыт кафельной плиткой. Носки и угги, пижамы с начесом и даже куртки в квартире — дело совершенно обыденное. Так же как и сопли ручьем, на которые никто особо не обращает внимание и не стремится лечить ни у детей, ни у взрослых.

Какая из традиций привела вас в изумление? С чем вы вряд ли смогли бы смириться, если бы вам довелось переехать в ту страну?