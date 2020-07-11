Какую собаку лучше завести в маленькой квартире 

Многие жители мегаполисов мечтают о четвероногом друге, с которым можно играть и о котором надо заботиться. Но, к сожалению, далеко не все породы собак будут комфортно себя чувствовать в замкнутом пространстве. Поэтому «Рамблер» рассказал, каких щенков лучше заводить в четырех стенах.

Йоркширский терьер

На сегодняшний день это одна из самых маленьких собак с потрясающе красивой шерстью, которая, кстати, совершенно не линяет. Йорки кажутся очень безобидными и даже бесполезными собаками, но на самом деле эти животные могут за себя постоять. При этом они не всегда хорошо уживаются с маленькими детьми, поэтому, если у вас есть ребенок, попробуйте рассмотреть и другие варианты пород.

Той-терьер

Эти собаки чрезвычайно обаятельны и умны. Той-терьеры не поддаются психологическому давлению со стороны хозяина и уж тем более не стоит рассчитывать на эффективность рукоприкладства — той-терьеры надолго запоминают обиды. На добро отвечают только лаской и покладистостью.

Левретка

Эта порода буквально создана для проживания в квартире. В силу чрезмерной восприимчивости эти собаки очень долго привыкают к улице, поэтому они ни капли не расстроятся, если им туда и вовсе не придется выходить.

Также при выборе щенка стоит учитывать его пол. Если вы хотите более покладистого и ласкового питомца, то берите самку. А если вы настроены участвовать в соревнованиях и готовы много времени посвящать дрессировкам — делайте выбор в пользу самца.

Какую бы породу вы бы не предпочли, все они станут вам верными друзьями. Любовь животных самая искренняя. Но не стоит забывать о том, что это, в первую очередь, большая ответственность. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше пока не стоит заводить щенка. Дождитесь момента, когда вы станете более готовы к этому серьезному шагу.