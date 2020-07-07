Пруссы: почему исчез этот народ 

Пруссию невозможно найти на карте современной Европы. Территория этой страны в настоящее время разделена между Германией, Россией, Литвой и Польшей. А ведь когда-то у пруссов было собственное государство, игравшее заметную роль в мировой политике. Куда же подевался этот народ?

Кто они такие?

Вопреки расхожему мнению, изначально прямого родства с этническими немцами пруссы не имели. Их предками были древние балты — индоевропейское племя, населявшее восточное и южное побережье одноименного моря. Другими потомками этих людей являются латыши и литовцы, они — братские народы для пруссов.

С X по XVIII века прибалтийское государство несколько раз расширялось и уменьшалось, в зависимости от успешности военных действий. Но территории Калининградской области России, Варминско-Мазурского воеводства Польши и Клайпедского уезда Литвы всегда составляли основу прусских земель.

Вероятнее всего, этноним произошел от названия реки Русне — правого рукава устья Немана, где изначально жили эти люди. Согласно другой версии, слово «прус» на старославянском наречии означает «кобыла». Соседи могли так назвать представителей данного народа, поскольку они часто устраивали состязания всадников (скачки), а также ели конину и пили кобылье молоко. По крайней мере, об этом в своих трудах упомянул германский хронист Адам Бременский (1050-1081 гг.).

На латыни этноним пишется как borusci, он использован в названии футбольной команды из немецкого города Дортмунда — «Боруссия».

Сами пруссы называли свою страну «Ульмигания» («Ульмигерия») — островное царство. Дело в том, что их исконные земли были ограничены Балтийским морем и впадающими в него реками, там участки суши часто перемежались водной гладью.

Германия

Рыцари Тевтонского ордена захватили Пруссию в XIII веке. Формальным предлогом для набега послужила необходимость христианизации жителей этих земель, ранее придерживавшихся языческой веры. Уже тогда началась постепенная колонизация немцами южного побережья Балтики. Со временем этот процесс только усиливался.

Сначала язык и нравы завоевателей переняла прусская аристократия, а затем германизации подверглось и основная часть населения страны. В результате ассимиляционных процессов на этой территории образовалась этническая общность людей, считающих себя немцами-пруссаками. Помимо двух вышеупомянутых народов в их этногенезе приняли участие также местные литовцы и поляки.

В начале XVIII века эпидемия чумы и последовавший за ней голод выкосили половину населения этих земель. Тогда погибли последние носители прусского языка и культуры, сохранявшиеся среди крестьянского сословия. На их место перебрались новые поселенцы из Германии. И пруссы полностью перестали существовать как отдельный народ.

Тем не менее, в настоящее время их потомками в той или иной мере считают себя более миллиона жителей ФРГ. Такие данные указал немецкий исследователь Райнер Эккард в своей книге «Откуда пруссы вязли свое имя» (Диебург, 2001 г.).

Кроме того, 12 из 16 федеративных земель Германии частично или полностью расположены на территориях, прежде входивших в состав Пруссии.

Россия

По причине сходства этнонимов некоторые сторонники теории балтийского происхождения славян считали русских прямыми родственниками пруссов. Многие отечественные аристократы с гордостью называли себя потомками представителей данного этноса.

Поскольку предком известных дворянских родов, таких как Романовы, Шереметевы, Боборыкины, был некий Андрей Кобыла, живший в Москве XIV века, отдельные исследователи считают его фамилию прямым указанием на то, что он являлся выходцем из Пруссии («прус» — кобыла).

Царь Иван Грозный (1530-1584 гг.) также часто называл себя потомком правителей этой страны, ведущих свое происхождение, по легенде, от самого древнеримского императора Октавиана Августа (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.).

Но и помимо аристократии, в России живут наследники пруссов, ранее населявших Кенигсберг (Калининград), ведь этот город долгое время был столицей их государства.

Как известно, в ходе Потсдамской конференции, состоявшейся по окончании Второй мировой войны, часть территории Восточной Пруссии вошла в состав СССР. Впрочем, к тому времени потомки древних балтов уже были полностью ассимилированы немцами. Они забыли свой язык, стали считать себя частью народа Германии, куда в массовом порядке переселились в последние десятилетия.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, более 7,3 тысячи жителей Калининградской области назвали себя этническими немцами. Вероятнее всего, большая часть этих людей являются потомками пруссов.

Литва

Известно, что современные летувининки — представители одной из народностей Литвы — имеют частично прусское происхождение. Они издавна жили в Клайпеде и ее окрестностях, противопоставляя себя другим литовцам, которых называли жемайтами. Земли летувининков долгое время входили в состав Восточной Пруссии, что способствовало активным ассимиляционным процессам и смешиванию двух народов.

В 1945 году, по итогам Потсдамской конференции, Клайпедский край стал частью Литвы, а его захват войсками гитлеровской Германии в 1939 году мировое сообщество признало незаконным.

Летувининки называют себя прусскими литовцами. Их общая численность оценивается экспертами примерно в 122 тысячи человек. Сейчас в самой Клайпеде осталось не более 2 тысяч представителей этого народа, большинство эмигрировало в Германию.

Белоруссия

Далеко не все прибалтийцы хотели жить на землях, насильственно захваченных рыцарями Тевтонского ордена. Барты — одно из прусских племен, которое вынужденно покинуло родные края. Они перебрались на территорию, входящую сейчас в состав Белоруссии.

На северо-западе этой страны расположено несколько населенных пунктов, где живут барцяки — потомки тех самых бартов, не покорившихся немцам. Причем, их язык большинство лингвистов считают диалектом литовского.

Деревни барцяков располагаются в Гродненской области Белоруссии. Численность представителей данной народности определить довольно сложно. Официальная статистика, по крайней мере, такой национальности не знает. Вероятно, этих людей причисляют к литовцам.

Польша

Не только Россия и Литва пополнились территориями Восточной Пруссии в результате Потсдамской конференции 1945 года, Польше отошла часть Померании и вся Нижняя Силезия.

На протяжении многих веков эти земли входили в состав разных государств. Например, Нижняя Силезия была захвачена прусскими войсками в 1730 году. После присоединения данной территории к владениям короля Фридриха II Великого (1712-1786 гг.) сюда начали переселяться колонисты. Некоторые их потомки до сих пор живут в Варминско-Мазурском и Нижнесилезском воеводствах Польши. Правда, они считают себя немцами, а не пруссами.