Зачем в Средневековье судили животных 

В Средневековой Европе у людей была возможность отомстить животным за причиненный ими ущерб и даже добиться для них наказания через суд. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Самый известный источник историй о средневековых судах над животными — книга Эдуарда Пейсона Эванса The Criminal Prosecution and Capitol Punishment of Animals 1906 года. Эванс писал о том, что суды разделялись на два типа — Thierstrafen и Thierprocesse. Первый — карательные меры, которые возлагались на животных в качестве наказания за убийство. Второй — судебные разбирательства, возбужденные церковными судами против вредителей, которые пожирали урожаи.

В книге Эванса описано более 200 судебных процессов против животных. Крупный скот, в отличие от мелких вредителей, всегда присутствовал на судебном разбирательстве. И зачастую для них наказания были более серьезными. Например, в своей книге Эванс описывает случай, когда 5 сентября 1379 года во французском монастыре два стада свиней взбесились и убили человека по имени Перрино Мюэ. Убийцами оказались три свиньи, однако осудили и приговорили к смерти всех животных из двух стад. Вот, что об этом сказал судья:

«Своими криками и агрессивными действиями они одобряли нападение на человека».

Некоторые животные приговаривались к ударам плетью по телу или голове, а некоторым просто отправляли письмо. Так, например, крысам часто отправляли официальное письмо, в котором призывали грызунов покинуть дом, где их присутствие было нежелательным.

Интересный факт: в Индии до сих пор арестовывают животных, а именно обезьян. Арест используют в качестве воспитательной меры для приматов.