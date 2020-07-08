Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем в Средневековье судили животных 

Анастасия Иванова 55 минут назад
Зачем в Средневековье судили животных
Фото: wikipedia.org
В Средневековой Европе у людей была возможность отомстить животным за причиненный ими ущерб и даже добиться для них наказания через суд. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Самый известный источник историй о средневековых судах над животными — книга Эдуарда Пейсона Эванса The Criminal Prosecution and Capitol Punishment of Animals 1906 года. Эванс писал о том, что суды разделялись на два типа — Thierstrafen и Thierprocesse. Первый — карательные меры, которые возлагались на животных в качестве наказания за убийство. Второй — судебные разбирательства, возбужденные церковными судами против вредителей, которые пожирали урожаи.
В книге Эванса описано более 200 судебных процессов против животных. Крупный скот, в отличие от мелких вредителей, всегда присутствовал на судебном разбирательстве. И зачастую для них наказания были более серьезными. Например, в своей книге Эванс описывает случай, когда 5 сентября 1379 года во французском монастыре два стада свиней взбесились и убили человека по имени Перрино Мюэ. Убийцами оказались три свиньи, однако осудили и приговорили к смерти всех животных из двух стад. Вот, что об этом сказал судья:
«Своими криками и агрессивными действиями они одобряли нападение на человека».
Некоторые животные приговаривались к ударам плетью по телу или голове, а некоторым просто отправляли письмо. Так, например, крысам часто отправляли официальное письмо, в котором призывали грызунов покинуть дом, где их присутствие было нежелательным.
Интересный факт: в Индии до сих пор арестовывают животных, а именно обезьян. Арест используют в качестве воспитательной меры для приматов.
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пруссы: почему исчез этот народ
Пруссы: почему исчез этот народ
Принц Гарри публично напомнил Меган Маркл о возрасте
Принц Гарри публично напомнил Меган Маркл о возрасте
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
02:30
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
Безумный мир
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
00:39
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
Безумный мир
Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
09:23
Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Безумный мир
Как жили пленные немцы в СССР
23:45
Как жили пленные немцы в СССР
Истории
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
13:54
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
Истории Люди
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
00:51
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
Безумный мир
Кот ошалел от голоса хозяина
00:11
Кот ошалел от голоса хозяина
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение