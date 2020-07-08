Проект «Стилет»: как стрелял советский боевой лазер 

В своем последнем послании Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин презентовал создание в нашей стране нескольких прорывных систем вооружения, в том числе установки, использующей боевой лазер. При этом необходимо отметить, что разработки данного вида вооружений велись еще в Советском Союзе.

Лазерное ПВО

Как известно, еще Архимед, защищая родные Сиракузы от римлян, сжег флот врага, используя прототип первого боевого лазера собственного производства. Гениальный грек направил солнечный луч, сфокусированный в вогнутом зеркале на корабли врага, поджигая их паруса. С тех пор человечество на протяжении столетий не прекращало попыток овладеть данным видом вооружения. В нашей стране первые подобные эксперименты были предприняты в конце 1960-х годов прошлого века.

Ведущие советские ученые совершенно логично решили, что наиболее эффективным и относительно недорогим способом борьбы с летящими целями противника от самолетов до баллистических ракет было бы использование лазерных установок.

Правда, в СССР их именовали несколько иначе — оптические квантовые генераторы. О возможности использования данных устройств для целей и задач ПВО руководству страны было написано письмо несколькими именитыми учеными: Н. Г. Басовым, Е. Н. Царевским, Ю. Б. Харитоном и Г. В. Кисунько. Предложение получило положительную резолюцию, вслед за которой в 1966 году появилось соответствующее Постановление правительства СССР. Предполагалась разработка советскими учеными лазерной установки способной излучать энергию 1 МДж в рамках программы «Терра-3». Работы велись ведущими научно-производственными центрами страны ОКБ «Вымпел» и ЦКБ «Луч».

Испытания боевой лазерной установки для нужд ПВО планировали провести на полигоне, располагавшемся вблизи озера Балхаш в Казахстане. Но, работы в связи с их сложностью затягивались.

Лишь осенью 1973 года ученые вышли на натурные испытания. Первый эксперимент прошел успешно. Стационарная цель, находящаяся на относительно небольшом удалении от установки была поражена лазерным лучом. При этом надо отметить, что уже в 1970-х годах лазерный комплекс СССР обладал совершенной системой наведения. В 1974 году в присутствии министра обороны СССР А. А. Гречко, лазерный луч «Терры-3» попал в пятикопеечную монету. Впоследствии была создана более мощная установка, получившая условное название 5Н76. К сожалению, ее технические характеристики до сих пор являются государственным секретом, тем не менее, известно, что установка работала с конца 1970-х годов до начала нового века. Ряд источников также утверждают, что работа данной системы осенью 1984 года вызвала неполадки на американском космическом челноке Челленджер, о чем СССР была выставлена официальная нота протеста.

Русский «стилет» для танков НАТО

Учитывая успешные испытания боевых лазерных систем для нужд ПВО, ученые ЦКБ «Луч» в 1978 году превратившегося в НПО «Астрофизика» предприняли попытку создания боевой лазерной установки для ее использования против наземных целей. Конечно, испепелять танки и пехоту противника лазерным лучом никто не собирался. Для этого у лазера в то время просто не хватило бы мощности. Предполагалось, что в рамках проекта «Стилет» лазерная установка, размещенная на самодвижущейся платформе, будет выявлять на поле боя технику противника, вычислять ее оптические приборы и электронные блоки, поражая их точным выстрелом лазера.

При этом важно отметить, что данная установка имела возможность поражать цели находящиеся на расстоянии до 7 километров, что превышало дальность выстрела танка, а также давало советским военным определенное преимущество.

Фактически система «Стилет» могла ослеплять танкистов врага, выводить из строя электронику танка, делая его в современных условиях боя, бесполезной грудой метала. Две опытные установки данной системы были созданы в 1982 году, но в серию, к сожалению так и не пошли.

Впоследствии разработка и испытания различных установок с применением боевых лазеров аналогичных первым комплексам «Стилет» и «Терра-3» продолжались вплоть до 1991 года, но затем из-за развала Советского Союза были прекращены. Возобновление работ по данному направлению, а также успешная поставка в войска мобильных установок с использованием боевых лазеров произошла уже в России с наступлением нового века.