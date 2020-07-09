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Какие вещи европейцы переняли у русских 

Русская семерка 3 часа назад
Какие вещи европейцы переняли у русских
Фото: depositphotos.com
С петровских времен считается, что все самое передовое в России идет из Европы. А между тем русская культура также оказала значительное влияние на европейскую. Чему же мы научили европейцев?

Кухня

Говорят, жителям Европы зачастую непонятно, как русские могут готовить и есть такие блюда, как блины, окрошка, холодец, борщ или солянка. Но те, кто провел в России достаточно много времени, потом с восторгом отзываются о них и с удовольствием учатся готовить их сами.

Мытье

Посещение бани один, а то и два раза в неделю было для наших предков обязательным ритуалом. В Западной же Европе заботам о теле не уделялось внимание по религиозным причинам. Так, в XI столетии римским папой Климентом III был издан указ, запрещающий купаться и умывать лицо по воскресеньям. Даже древнеримские термы были закрыты церковными властями как источник разврата. Вместо мытья европейцы ограничивались обтиранием влажными тряпками, розовой водой и т.п., что не давало особого гигиенического эффекта. На русских, моющихся в банях, смотрели как на диковинку. Например, французский литератор Теофиль Готье в книге «Путешествие по России» с удивлением писал, что «под своей рубахой русский мужик чист телом». Эпидемии косили европейцев куда чаще, чем русских, именно из-за такого образа жизни. Французов научила мыться Анна Ярославна — дочь русского князя Ярослава Мудрого, в 1051 году вышедшая замуж за короля Генриха I.

Дружба

Европейцев поражает, как легко в России найти друзей. Совершенно незнакомые люди могут привести тебя к себе домой, накормить, напоить и уложить спать, при этом ничего не требуя взамен. Впоследствии они могут навсегда остаться твоими друзьями. «Дружить в России умеют хорошо, честно и долго», — отзывается молодой человек, отправившийся в Россию учиться из одной европейской страны. Порой, только познакомившись с русскими, чопорные европейцы открывают для себя роскошь общения, начинают ходить в гости и дарить подарки.

Водка

Именно благодаря русским многие западные европейцы учатся пить водку. Этот алкогольный напиток часто ассоциируется у жителей Европы именно с Россией и нашими соотечественниками, с которыми они нередко лично знакомы. И это очень способствует общению. Где водка, там и дружба!

Духовность

«Россия — страна неограниченных духовных возможностей, — пишет немецкий философ и публицист Вальтер Шубарт в работе «Европа и душа Востока». — Русский больше склонен к внутреннему совершенствованию, чем к внешнему успеху». Это стремление русских к духовности привлекает европейцев. Недаром на Западе так любят читать Толстого, Достоевского, Бердяева, смотреть русские фильмы — не игровые, а то, что называют «кино не для всех», потому что в этих картинах раскрываются глубины человеческой души. Однако есть вещи, которые европейцев в нас иногда восхищают, но которые они не готовы перенять. Например, наша внутренняя свобода. Жители Европы придают очень большое значение всяческим нормам и правилам, а русские — не всегда и порой могут позволить себе вести себя раскованно делать что хотят. Хорошо это или плохо — вопрос спорный.
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Комментарии
Истории , Ярослав Мудрый , Теофиль Готье
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