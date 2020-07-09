Самые омерзительные факты из жизни космонавтов

В детстве многие из нас мечтали примерить скафандр и отправиться в космос. И неслучайно: профессия космонавта неизменно ассоциируется у людей с героизмом, отвагой и приключениями. Но в реальной жизни космонавтам приходится сталкиваться с множеством маленьких и больших неурядиц, многие из которых по-настоящему омерзительны. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Космонавты пьют воду из переработанной мочи

Регулярно доставлять на МКС питьевую воду — слишком. накладно. При этом иных способов добыть питье в космосе нет. Именно поэтому астронавты вынуждены пить рециркулированную воду, которая производится из мочи и пота членов экипажа. За год космонавт в среднем выпивает 730 литров такой воды.

В космосе плохо пахнет

По словам астронавта Томаса Джонса, в космосе стоит "отчетливый запах озона, слабый и едкий", который отдает порохом и серой. Его коллега Дон Петтит вспоминал, что ощущал в невесомости нотки сварочных газов, а по словам астронавта Скота Келли, на МКС пахнет мусором, антисептиком и немытом телом.

МКС полна бактерий

Многие люди убеждены в том, что в космических лабораториях очень чисто, однако на самом деле МКС кишит бактериями. Согласно исследованиям, их там более 4200 видов. И, к сожалению, поддерживать в невесомости стерильные условия попросту невозможно.