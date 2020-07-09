Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отвратительные факты о жизни космонавтов, после которых вам не захочется покидать Землю 

Мира Маркина 3 часа назад
Самые омерзительные факты из жизни космонавтов
Фото: depositphotos.com
В детстве многие из нас мечтали примерить скафандр и отправиться в космос. И неслучайно: профессия космонавта неизменно ассоциируется у людей с героизмом, отвагой и приключениями. Но в реальной жизни космонавтам приходится сталкиваться с множеством маленьких и больших неурядиц, многие из которых по-настоящему омерзительны. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Космонавты пьют воду из переработанной мочи

Регулярно доставлять на МКС питьевую воду — слишком. накладно. При этом иных способов добыть питье в космосе нет. Именно поэтому астронавты вынуждены пить рециркулированную воду, которая производится из мочи и пота членов экипажа. За год космонавт в среднем выпивает 730 литров такой воды.

В космосе плохо пахнет

По словам астронавта Томаса Джонса, в космосе стоит "отчетливый запах озона, слабый и едкий", который отдает порохом и серой. Его коллега Дон Петтит вспоминал, что ощущал в невесомости нотки сварочных газов, а по словам астронавта Скота Келли, на МКС пахнет мусором, антисептиком и немытом телом.

МКС полна бактерий

Многие люди убеждены в том, что в космических лабораториях очень чисто, однако на самом деле МКС кишит бактериями. Согласно исследованиям, их там более 4200 видов. И, к сожалению, поддерживать в невесомости стерильные условия попросту невозможно.
Видео дня. Как жили пленные немцы в СССР
Комментарии 15
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб загадочный любимец Будённого
Как погиб загадочный любимец Будённого
Уберите эти вещи из кошелька, чтобы избежать проблем
Уберите эти вещи из кошелька, чтобы избежать проблем
Дорогие покупки, которые помогут вам сэкономить
Дорогие покупки, которые помогут вам сэкономить
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
15:25
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Истории
Игривый примат залез к туристке в декольте
00:31
Игривый примат залез к туристке в декольте
Безумный мир
Британский кот едва не сорвал онлайн-проповедь
00:44
Британский кот едва не сорвал онлайн-проповедь
Безумный мир
На видео попал смерч, атаковавший Геленджик
00:39
На видео попал смерч, атаковавший Геленджик
Безумный мир Места
В Подмосковье дома уплыли из деревни из-за дождей
00:19
В Подмосковье дома уплыли из деревни из-за дождей
Безумный мир Места
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
02:30
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
Безумный мир
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
00:39
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение