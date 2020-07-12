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Что будет, если завести енота дома 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Что будет, если завести енота дома
Фото: Рамблер
Самыми распространенными видами домашних животных являются собаки и кошки. Эти млекопитающие давно научились комфортно сосуществовать с человеком. Но в последнее время среди домашних питомцев все большую популярность набирают еноты-полоскуны.
Мало того, что эти зверьки очень милые, так они еще и неприхотливые. Тем не менее, у них много недостатков, которые могут доставлять вам значительный дискомфорт в повседневной жизни. «Рамблер» расскажет, почему при выборе четвероногого друга не стоит делать выбор в пользу полоскуна.

1. Главы семейств

Эти милые зверьки абсолютно не поддаются дрессировке. По своему темпераменту они, скорее, походят на независимых котов, нежели на преданных псов. Полоскуны сами устанавливают режим дня, под который вам придется подстраиваться.

2. Бунтари

С пятого по восьмой месяц у енотов проходит подростковый период. Именно в это время зверек начнет бунтовать. Чтобы пресечь это на начальном этапе развития, вам придется уделять ему очень много времени и развлекать различными играми.

3. Разрушители

В первый год жизни еноты зверьки активно проявляют склонность к разрушению — они отрывают, ломают и грызут все, что плохо лежит. Будь то карниз или обои. Как-то предотвратить это, к сожалению, невозможно.

4. Плавцы

Еноты обожают купаться. Ежедневно им необходимо проводить в воде не менее трех часов.
Вам надо принять особенности поведения енотов, так как воспитать его не получится. Кроме того, еноты остро реагируют на любое проявление агрессии, поэтому не стоит кричать или замахиваться на них в воспитательных целях — это приведет к пагубным последствиям. Если никакой из этих четырех пунктов вас не смущает, то смело заводите зверька!
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